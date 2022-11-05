韓國瑜新竹市站台 林耕仁致詞哽咽稱感動

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國民黨5日在新竹市舉辦桃竹竹區聯合造勢活動，前高雄市長韓國瑜（前中）到場為黨籍新竹市長參選人林耕仁（前右2）、新竹縣長參選人楊文科（前左2）等人站台助講。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月5日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）國民黨今天在新竹市舉辦「桃竹竹區聯合造勢活動」，前高雄市長韓國瑜到場為黨籍新竹市長參選人林耕仁、新竹縣長楊文科站台，肯定林耕仁會是照顧市民的新竹市長。

林耕仁致詞說，他今天有3個感動，第一是看到這麼多的支持者到現場；第二是這塊土地是新竹市民共同的家，有家人的陪伴令他感動。第三是韓國瑜和他站在一起，一定可以在新竹再次掀起旋風，讓國民黨重返執政。

林耕仁激動表示，有人說他是鄉下人，他沒意見，但他不能接受有人把新竹市當成鄉下，強調現在是「球賽下半場」，希望大家團結一致、支持正藍軍，國民黨年底一定翻轉新竹市、藍天再現。

林耕仁致詞時一度哽咽落淚，韓國瑜還拿出手帕幫忙拭淚。韓國瑜致詞說，看到林耕仁落下男兒淚，知道是發自真心，對新竹市土地、市民是用最熱切的心與情感來擁抱，肯定林耕仁有絕對的信念會照顧所有市民。

韓國瑜提到，政治人物手上有權力應要給人民什麼，他相信總統蔡英文旁邊一堆貪官污吏，連諾貝爾獎得主李遠哲都曾說「民進黨貪污越來越嚴重」。他認為，台灣人民需要清廉、正派、有效率的政府帶領大家。

韓國瑜指出，新竹市是台灣22縣市最重要的城市，有優秀的高科技、繁榮工商業、絕佳地理位置，以及北台最重要的科技廊道，但一名新竹市長若只看到股票上市公司、看煙火等各種節目，卻忘記市民託付的責任，這樣的市長就應該打屁股。

韓國瑜說，選舉過程不應該是「你咬我一口、我踹你一腳」，政治人物要珍惜每個機會，他聽到林耕仁真情流露、滿腔熱血的致詞，非常感動，懇託新竹鄉親投下手中一票，選出最認真的市長林耕仁。（編輯：張銘坤）1111105