桃園產業發展 鄭運鵬張善政互批對方不了解

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（中央社記者葉臻桃園5日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天說，國民黨桃園市長參選人張善政6年前就不了解桃園的產業，現在當然也不了解。張善政回應，產業變化快，鄭運鵬會這樣說，才是不了解產業。

鄭運鵬今天出席行程接受媒體聯訪時表示，6年前張善政在最後3個月看守內閣的時候，他是立法委員，當時的質詢他也在現場，那時候有立法委員在質詢時，問張善政對桃園產業的看法，張善政回說，他對桃園的產業並沒有很了解。

鄭運鵬說，6年前都不了解，更何況又經過了6年，張善政對桃園現在的高科技及晶圓產業的發展，當然也不了解。

鄭運鵬說，這次台積電有意願來到桃園，張善政也不知道這是他們經過3年多的協調；他們要告訴大家的是哪一年要做什麼，不像張善政，每一個產業過去那種官僚心態，不知道要等到哪一年。

對此，張善政今天接受媒體聯訪時說，大家應該都很清楚，產業變化的很快，會提6年前產業的問題，表示這個人跟本不了解產業，也沒有資格來問這個問題。（編輯：張銘坤）1111105