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前助理遭質疑兼職 高虹安陣營：非用投保為依據

2022/11/4 17:30（11/4 17:49 更新）
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民眾黨新竹市長參選人高虹安（圖）前助理李忠庭遭質疑在立法院任職時沒有健保，為兼職。高虹安陣營4日回應，強調並無任何不法情事。（中央社檔案照片）
民眾黨新竹市長參選人高虹安（圖）前助理李忠庭遭質疑在立法院任職時沒有健保，為兼職。高虹安陣營4日回應，強調並無任何不法情事。（中央社檔案照片）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安前助理李忠庭遭質疑在立法院任職時沒有健保，為兼職。高虹安陣營今天回應，有無從事工作非用投保單位為依據，有事證可證明。

國民黨新竹市長參選人林耕仁上午舉行記者會表示，李忠庭是「專職」或「兼職」？是否投保健保？高虹安都不敢回答。李忠庭在立法院任職助理「沒有健保」，因為無法在立法院投保，實際上有更高薪「全時段」工作，立委助理才是兼職。

高虹安競選辦公室發聲明稿澄清，李忠庭任職期間確實執行立法委員助理業務，除了接觸過的許多人員可作為人證外，也已整理包含活動照片、對話紀錄、會議資料等事證，強調「一個人有無實質從事某項工作內容，從來就不是以形式投保單位作為依據。」

高虹安團隊指出，針對李忠庭的加班費質疑，其負責高虹安公務手機全天候接聽與聯繫，包括臨時突發狀況、社群網站管理，也是由李忠庭全天候管理回應，其申請之加班費均按照法規合法請領，並無任何不法情事。（編輯：張銘坤）1111104

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