高虹安前國會助理李忠庭聲明：絕非人頭助理

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民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安（前）的前助理李忠庭2日晚間發聲明表示，他擔任助理期間皆有工作表單等相關紀錄，已彙整資料證明他非人頭助理。（中央社檔案照片）

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安的前助理李忠庭今天晚間發聲明表示，他擔任助理期間皆有工作表單等相關紀錄，已彙整更多資料證明他非外界所稱人頭助理。

高虹安競選辦公室晚間代轉李忠庭所發的聲明稿。內容指出，他從高虹安就任立法委員到隔年3月為止，擔任高虹安的立委助理工作，按月支領薪酬。

李忠庭表示，他擔任助理時皆兢兢業業、努力完成委員分派工作，任職期間工作皆有工作表單、文件照片紀錄，以及和委員、其他助理同事、業務接洽相關聯絡人之間的通訊紀錄、工作群組等可以證明。

李忠庭表示，他近日努力整理更完整、更多的資料，以證明他絕非外界惡意指控是人頭助理。

至於外界以委員辦公室內部通訊錄所列，他的手機與高虹安同號碼，是因為高虹安對外界公開的公務手機，一直以來都委由他代為全時段接聽處理，這也是他擔任助理工作職責之一，籲請各界不必以此作不當臆測。

李忠庭表示，他近日整理完相關資料後，會委由律師對外說明，澄清有人因政治或其他目的所作惡意指控，證明他的清白。（編輯：李錫璋）1111102