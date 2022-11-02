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高虹安質疑偵查內容外流 盼調查局做出解釋

2022/11/2 21:21
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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安晚間接受媒體聯訪時質疑，相關檢舉人的內容竟可流到媒體進行獨家報導，認為調查應該偵查不公開，希望調查局解釋。

高虹安晚間接受媒體聯訪時，針對前助理兼職的議題做出說明。她指出，根據立法院法規，助理本來就可以兼職，有些立法委員的助理也有兼職的狀況，這在法條上絕對是站的住腳，沒有問題的。

高虹安表示，關於前助理的兼職情況，只能就她身為雇主的角色來講，這名前助理任職期間，都有完成交辦任務，非常認真，這幾天已蒐集很多前助理在工作上的完整紀錄，未來會交由律師處理，配合檢調偵辦。

高虹安表示，相關檢舉人的內容竟可以流到媒體進行獨家報導，質疑「調查時不是應該是偵查不公開嗎？」認為這是調查局北部地區機動工作站該回答的問題，不排除有意圖使人不當選或惡意操作選舉風向的可能性。

關於有人稱高虹安介入人家婚姻一事，高虹安表示，對於媒體人和媒體報導，對於她男女關係的不實指控非常惡意，造成當事人名譽受損，已委任律師進行相關提告，呼籲民眾勿再轉傳不實消息。（編輯：陳清芳）1111102

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