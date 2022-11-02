高虹安挨控專利申請爭議 資策會：近期提訴訟

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（中央社記者鄭鴻達台北2日電）資策會副執行長蕭博仁今天答詢立委表示，民眾黨立委高虹安在資策會任職期間，因職務所取得的研發成果，應屬資策會，資策會將對科智企業主張專利權，並準備好進入司法程序，於近期提起訴訟，捍衛權利。

國民黨新竹市長參選人林耕仁日前指出，高虹安在資策會任職時，有2件核准的專利，高虹安是發明人之一，但申請人卻是科智企業與高聖精密機電公司，而非資策會。

立法院經濟委員會今天繼續審查112年度中央政府總預算案關於經濟部及所屬單位預算部分，民進黨籍召委賴瑞隆擔任會議主席，在處理預算期間，要求資策會說明資策會的專利權，為何是由科智企業等公司申請。

蕭博仁回應，對於專利權的部分，資策會將對科智企業主張該會專利權，資策會已準備好進入司法程序，近期內將會提出訴訟。

賴瑞隆追問將在何種情況下提出訴訟。蕭博仁表示，高虹安在資策會任職期間有僱用契約，於職務上，其任職期間研發所取得的研發成果，都應歸屬於資策會。

蕭博仁說明，此案於民事上可能涉及債務不履行，於「專利法」則牽涉刑事背信罪。他強調，智慧財產權保護，無論是著作權或專利權，只要是資策會的科技研發成果，都應受到維護。

蕭博仁強調，資策會將捍衛自身權利，但因此案涉及許多科專計畫，要先釐清許多事情，資策會將在釐清並檢具明確事證後，於近期提出訴訟，並向社會大眾說明。

專長為「專利法」與智慧財產權的經濟部長王美花，後續受訪補充說明，高虹安任職資策會期間申請的專利，其權利是否屬資策會所有，要由資策會就其專業判斷，先釐清相關技術與研發成果後，再主張自己權益。

王美花說，據「專利法」規定，只要是在受僱期間於職務的發明，權利就應歸雇用人所有，除非另有約定或非職務相關研發，權利才歸個人，否則在沒特別約定情況下應歸雇用人所有。

至於高虹安是否涉及刑事背信罪，王美花表示要先由資策會釐清「專利法」上的權利歸屬，至於涉及背信，就要由資策會判斷。（編輯：趙蔚蘭）1111102