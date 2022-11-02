蔡壁如：選戰已無是非 挺直腰桿繼續爭取清白

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（中央社記者王揚宇台北2日電）民眾黨立委蔡壁如因論文案請辭立委，她今天出席新任立委吳欣盈的宣誓就職典禮。蔡壁如說，相信吳欣盈會做得很好，而選戰過程已經沒有是非，她會挺直腰桿，繼續爭取清白。

吳欣盈今天上午於立法院，在大法官張瓊文監誓下宣誓就職，正式就任第10屆立委，包括立法院長游錫堃、台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠及立委張其祿、賴香伶等人在場。

不過，民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安並未出席宣誓就職典禮，引發討論；邱臣遠說明，高虹安因為有地方相關行程，所以不克前來。

蔡壁如則說，吳欣盈投身國會為民服務，監督預算、監督政府，是在計畫之中，也有跡可循，畢竟吳欣盈5月到她辦公室見習過了，辦公室接下來會協助吳欣盈熟悉議事程序。

蔡壁如指出，吳欣盈是有毅力、認真的人，對每件事認真、用功程度會超乎大家的想像，相信吳欣盈會為立法院帶來不一樣的氣象。

蔡壁如說，她在事件發生後斷然辭立委，很多人說這個決定太倉促了、太傻了，而且大家看得出來這是政治黑手介入、政治抹黑，不過自己必須做這樣的決定、公開承擔，把傷害限制到最小，台灣民眾黨才能往前走。

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蔡壁如指出，她會挺直腰桿，繼續爭取個人清白，而在選戰過程中已經沒有是非，大家看不到候選人的政見發表、對城市願景的擘畫，只有不斷被潑髒水，希望她的事件能還給民眾健康的選舉環境。

蔡壁如也表示，在她的個人事件中，國家機器動用整個行政進入學術、研究單位、學校，「我是不允許的」；在有生之年，對於社會上的不公不義，她會繼續持續努力奮鬥，也不允許在民進黨新威權領導下，社會一再發生這樣不公不義的事。（編輯：翟思嘉）1111102