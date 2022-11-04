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林耕仁：高虹安前助理在立院無健保 實際為兼職

2022/11/4 13:16（11/4 14:46 更新）
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國民黨新竹市長參選人林耕仁（圖）4日表示，民眾黨新竹市長參選人高虹安前助理李忠庭在立法院任職時「沒有健保」；李忠庭有更高薪「全時段」工作，立法委員助理才是兼職。（林耕仁競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月4日
國民黨新竹市長參選人林耕仁（圖）4日表示，民眾黨新竹市長參選人高虹安前助理李忠庭在立法院任職時「沒有健保」；李忠庭有更高薪「全時段」工作，立法委員助理才是兼職。（林耕仁競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月4日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）中國國民黨新竹市長參選人林耕仁今天說，台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安前助理李忠庭在立法院任職時「沒有健保」；李忠庭有更高薪「全時段」工作，立法委員助理才是兼職。

民眾黨籍立委高虹安前助理李忠庭2日發聲明表示，高虹安對外公開的公務手機，一直以來都委由他代為全時段接聽處理，這是他擔任助理工作職責之一。

林耕仁昨天表示，如果全時段工作應為正職，要講清楚是兼職或專職？李忠庭有沒有全民健康保險？但高虹安昨天說，這部分檢調已在偵辦中，會有偵辦程序。

林耕仁上午舉行記者會表示，李忠庭是「專職」或「兼職」？是否投保健保？高虹安都不敢回答。李忠庭在立法院任職助理「沒有健保」，因為無法在立法院投保。

他說，依規定如果同時有專任與兼職工作者，應以專任職務工作參加健保，李忠庭自稱「全時段」接電話，依規定應以立法院為投保單位，卻未投保，代表李忠庭實際上有更高薪「全時段」工作，立委助理才是兼職。

林耕仁表示，在立法院外另有專職的「兼職助理」，報領立法院加班費時數竟能多到每個月40多個小時，比其他專職助理還多。

截至發稿時，高虹安陣營暫無回應。

民主進步黨新竹市長參選人沈慧虹接受媒體聯訪時說，高虹安每次面對外界質疑，總說「一切合法合規」，卻拿不出直接證據，又說是政治操作，無法得到市民認同。

此外，網紅朱學恒指林耕仁未經查證就爆料，林耕仁競選總部發言人徐維遠透過聲明稿表示，林耕仁質疑高虹安，完全只針對公領域及攸關公共利益範疇，從未提及李忠庭及李忠庭家人等任何個人資訊，相關資訊揭露都與林耕仁無關，要求朱學恒3日內以直播方式更正不實言論，回復林耕仁名譽，否則將委任律師追訴法律責任。（編輯：李明宗）1111104

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