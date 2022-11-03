前助理兼職還是專職 林耕仁：高虹安應說清楚

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民眾黨新竹市長參選人高虹安前助理李忠庭2日指工作為「全時段」代接聽電話和執行任務；國民黨新竹市長參選人林耕仁3日舉行記者會，並出示一張立法院的健保扣繳明細表示，若全時段工作應為正職，要講清是兼職還是專職。中央社記者郭宣彣攝 111年11月3日

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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安前助理李忠庭昨天指工作為「全時段」代接聽電話和執行任務，國民黨竹市長參選人林耕仁今天表示，若全時段工作應為正職，要講清是兼職還是專職。

民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安競選辦公室，昨天代轉前助理李忠庭聲明表示，從高虹安就任立法委員到隔年3月為止，李忠庭擔任高虹安的立委助理工作，按月支領薪酬。對於，李忠庭與高虹安電話號碼相同，是因高虹安委由李忠庭全時段接聽處理，為助理工作權責之一。

林耕仁今天開記者會並出示一張立法院的健保扣繳明細表示，高虹安應說清楚，李姓助理在立法院的工作到底是「專職」還是「兼職」，高虹安身為李姓助理的雇主，應依法在立法院幫李先生投保健保，而依二代健保規定，若同時有專任工作與兼職工作者，應以「專任職務之工作參加全民健康保險」。

林耕仁表示，而主要工作認定，應以被保險人日常實際從事有酬工作時間的長短，為認定標準，若工作時長短相同時，以收入較高者認定。高虹安昨天為李姓助理發聲明中指「全時段」代接聽電話和執行任務的助理工作，到底是否為「正職」。

對於高虹安曾指控林耕仁「經營灰色事業」，林耕仁表示，他昨天公開承諾，若他當選後會將未來4年的市長薪酬捐贈予公益團體，若他的家族有何種灰色事業被綠營包庇的違法事實，他就退出選舉，即便他當選，也會辭去市長職務。

林耕仁說，高虹安曾說他「當選機率極低」，但高虹安對於外界所提的質疑等總是閃躲，甚至到外縣市牽扯新竹市為「是非之地」，把整個新竹人拖下水。

林耕仁表示，高虹安對於中華大學夜間部的學歷態度，以及面對爭議時的反應，已讓新竹人反感，而決定當選與否，是由新竹市民決定。

林耕仁指出，他深耕新竹、在地打拚25年，也許他不會包裝，但他一定用腳踏實地的態度為市民打拚。（編輯：方沛清）1111103