蔡壁如遭影射檢舉搞垮高虹安 將提告周玉蔻

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台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑涉詐領立法院助理費，周玉蔻影射前立委蔡壁如（圖）是檢舉人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北3日電）台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑涉詐領立法院助理費，調查局立案調查。民眾黨團今天痛批，民進黨動用國家機器追殺在野黨。媒體周玉蔻影射檢舉人是前立委蔡壁如；蔡壁如說，任何惡意影射都告到底。

新竹市長選戰越演越烈，高虹安遭質疑涉詐領立法院助理費，媒體甚至報導影射她介入別人婚姻；高虹安昨天澄清，聘用助理絕對合法，並質疑調查局意圖使人不當選，並要控告媒體影射她有不正常男女關係。

民眾黨團總召邱臣遠、選戰小組召集人蔡壁如今天舉行記者會，痛批國家機器瘋狂追殺在野黨，用影射手法抹黑高虹安。

邱臣遠指出，民進黨從高虹安博士論文、樂儀旗隊，打到資策會與助理，負面選舉毫無下限；調查局資料本應偵查不公開，卻經由特定媒體報導，甚至含沙射影抹黑，質疑行政不中立、檢調完全淪為選舉打手。

蔡壁如表示，自從碩士學位被粗暴撤銷後，每當夜深人靜時，她的內心就感到無比沉痛和羞辱；民進黨如今以國家機器對待高虹安，宛如共產黨極權整肅異己。

蔡壁如直言，民進黨如此攻擊高虹安，就是因為新竹市如「潘朵拉的盒子」，包含新竹大車站、棒球場、總圖等建設經費暴增，恐有金權政治分贓；高虹安若當選恐破壞權力結構，因此不論國民黨、民進黨，都一律追殺到底。

媒體詢問，是否認識高虹安前助理李忠庭有印象。蔡壁如表示，李姓助理在立法院工作都有造冊，過程光明正大；民眾黨2019年成立後不論是舉辦活動或在立法院，都有遇過這名助理，但她不會去打探個人隱私。

此外，周玉蔻在臉書寫下「搞垮高虹安的檢舉人到底是不是蔡壁如？」。蔡壁如今天聽聞後直言太扯，表示任何惡意影射她都告到底。（編輯：蘇志宗）1111103