高虹安涉詐領助理費 柯文哲：一定合法

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）台灣民眾黨新竹市長參選人、立法委員高虹安遭質疑涉詐領立法院助理費。台北市長柯文哲今天說，高虹安所作所為一定合法，至於打選戰打到攻擊人家私領域，不是好的選風。

柯文哲今天出席台北市動產質借處70週年記者會，接受媒體聯訪時，被問及高虹安遭指涉詐領助理費一事。

柯文哲表示，高虹安所作所為一定是合法的。至於助理捐民眾黨新台幣60萬元被外界認為是「黨庫通國庫」，柯文哲則說這數字他有印象，是不分區立委要捐回給黨的金額，「這也沒什麼奇怪」。

柯文哲指出，選戰打到開始攻擊私領域就太過分了，不是好的選風，且民進黨明目張膽直接使用公家機關來追打高虹安，實在是選風敗壞。

不過後來民眾黨發布聲明補充柯文哲說法。民眾黨指出，依據政治獻金法，個人1年最高捐款額度為30萬元，李姓支持者是在2020年及2021年各捐款30萬元，捐款對象是台灣民眾黨；而高虹安作為民眾黨不分區立委，1年募款責任額為60萬元，這是各黨派皆有的作法。

民眾黨說，除了立委本身捐款，依規定可對外募款，而所有募集的捐款也公開在監察院政治獻金的相關資料當中。部分網路不實指控，將支持者2年的捐款，刻意與立委1年所需的募款責任額混淆連結，是完全錯誤資訊。

此外，媒體追問，高虹安辦公室通訊錄外流疑為民眾黨內部所為，柯文哲是否要追查？

柯文哲說，如果是民眾黨內部在用，就是半公開資訊，也不用查是誰流出的，任何機關裡面一定有通訊錄，這沒什麼奇怪的地方。（編輯：李亨山）1111103