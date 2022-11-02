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沈慧虹用政績爭取認同 籲藍白陣營說清楚爭議

2022/11/2 13:46（11/2 14:21 更新）
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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前中）2日接受媒體聯訪表示，選舉倒數，各陣營紛紛號召支持者回歸，但對她來說，見證7年多來新竹市改變的民眾，就是她的最佳助選員，她會持續勤跑地方，透過講政策、站路口等，讓市民朋友看見最用心、最在乎市民的沈慧虹。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月2日
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前中）2日接受媒體聯訪表示，選舉倒數，各陣營紛紛號召支持者回歸，但對她來說，見證7年多來新竹市改變的民眾，就是她的最佳助選員，她會持續勤跑地方，透過講政策、站路口等，讓市民朋友看見最用心、最在乎市民的沈慧虹。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月2日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天表示，民眾黨竹市長參選人高虹安針對外界質疑詐領助理費仍未說清楚，國民黨竹市長參選人林耕仁也應講明白其「灰色事業」。

沈慧虹今天到市場掃街時接受媒體聯訪表示，高虹安的助理疑似在知名大企業工作領薪，涉嫌兼職、詐領助理費，且檢調已經展開調查，如果屬實，已是貪污罪。

沈慧虹指出，作為一名新竹市長參選人，高虹安當然要向社會大眾、新竹市民說清楚，不能只用「合法合規」一句話就想矇騙選民，相信市民沒辦法接受這樣的說法。

沈慧虹也說，對於外界質疑林耕仁或其家族從事灰色事業、可能違法違規的行為，林耕仁也應該要對外說明清楚。

沈慧虹表示，選舉倒數，各陣營紛紛號召支持者回歸，但對她來說，見證7年多來新竹市改變的民眾，就是她的最佳助選員，她會持續勤跑地方，透過講政策、站路口、掃市場、車掃等，讓市民朋友看見最用心、最在乎市民的沈慧虹。（編輯：陳仁華）1111102

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