學位遭撤銷感到錯愕 蔡壁如：不至於違反學術倫理

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（中央社記者郭建伸台北17日電）台灣民眾黨前立委蔡壁如因論文涉抄襲風波日前請辭立委，她今天受訪坦言，得知學位被撤銷時感到錯愕，說心情不受影響是騙人。但她重申，對自己的論文有把握，文字敘述雖有瑕疵，應不至於違反學術倫理。

前桃園市議員王浩宇日前在臉書發文，質疑蔡壁如2019年德明財經科技大學的論文「民意代表社群網站市政議題關注度探討」，有許多不當引用情形並向校方檢舉；德明科大學倫會13日認定蔡壁如違反學術倫理，教務會議通過撤銷學位，而蔡壁如於14日火速請辭立委。

蔡壁如今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」訪問，她表示得知學位撤銷時感到錯愕，因一般認定的抄襲是連圖表、研究都屬於別人，但她的論文圖表都是自己製作，原本對自己論文有把握，文字敘述雖有瑕疵，但應不至於違反學術倫理。

蔡壁如表示，從新竹市前市長林智堅的論文風波後，外界已經模糊選舉焦點，如果她不請辭立委就是打混仗，會一直被問是否要請辭，甚至質疑民眾黨是雙標黨。

蔡壁如說，她要守護政治人物的誠信正直，辭職立委是她個人決定。

蔡壁如坦言，這段時間若說心情不受影響是騙人的，最近心情還處於驚嚇。至於請辭後的下一步，蔡壁如表示，目前她沒有黨職，僅有無薪的選戰小組召集人，會再好好想想。

對於外界揣測是新竹市長參選人高虹安要求請辭立委，蔡壁如直言「想太多了」。

談及將遞補立委職務的吳欣盈，蔡壁如表示，吳欣盈今年4月曾到她立委辦公實習過1週，了解立法院議事及黨團運作，並參與黨團晨會討論，認為吳欣盈有準備好當立委，這一兩天會約時間交接法案與議題。

蔡壁如表示，吳欣盈之前上午7時30分的晨會都準時到，開會不僅認真做筆記，對工作也很執著；雖然吳欣盈是金融背景，但在新光人壽慈善基金會擔任執行長時，也關注長照議題。（編輯：翟思嘉）1111017