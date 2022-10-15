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吳欣盈將遞補立委 進立院聚焦3方面法案

2022/10/15 19:08（10/15 19:36 更新）
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台灣民眾黨立委蔡壁如因論文爭議請辭，職缺將由新光集團第三代吳欣盈（圖）遞補。（中央社檔案照片）
台灣民眾黨立委蔡壁如因論文爭議請辭，職缺將由新光集團第三代吳欣盈（圖）遞補。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）台灣民眾黨立委蔡壁如因論文爭議請辭，職缺將由新光集團第三代吳欣盈遞補。吳欣盈今天在臉書發文強調將秉持初心，將於國際競爭力、女權保障、銀髮經濟等3方面提出政策法案。

蔡壁如碩士論文遭德明科大撤銷，隨即於14日宣布請辭立法委員職務，而根據台灣民眾黨的2020不分區排名，預計將由吳欣盈遞補其位置。

吳欣盈傍晚在臉書發布聲明指出，蔡壁如宣布請辭立委事出突然，擔任立委對她是非常大轉折，她也將秉持初心「超越自我，為更多人著想」，畢竟此付出對她不是求名或利，而是為台灣共好而投入公共服務。

吳欣盈表示，依法她將遞補不分區立委職務，並將在剩下的兩個半會期中，願意付出加倍用心的拚勁，履行參選時的政見，以個人的財經實務歷練與專業，在國際競爭力、女權保障與銀髮經濟等3方面提出政策法案。

吳欣盈表示，她也盼和更多人一起合作，提供超越黨派、讓社會和諧，也對民生有幫助的建設性改善，至於具體作法，她將在接任時再向大家報告，並呼籲讓「我們一起改變、珍惜這個寶島、讓台灣改變更好」。

被稱為「新光集團長公主」的吳欣盈，是新光金創辦人吳東進長女，和妹妹吳欣儒分別在新壽及新光金擔任要職。（編輯：張均懋）1111015

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