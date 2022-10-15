蔡壁如風波 柯文哲：處置明快有擔當不影響選情

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民眾黨立委蔡壁如宣布請辭，黨主席、台北市長柯文哲（中）15日受訪表示，處置明快有擔當、不影響民眾黨選情，也沒有所謂「斷尾求生」。中央社記者張皓安攝 111年10月15日

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）台灣民眾黨立委蔡壁如宣布請辭，黨主席、台北市長柯文哲表示，處置明快有擔當、不影響民眾黨選情，也沒有所謂「斷尾求生」，不過校方應給當事人審定書及應變時間。

台灣民眾黨立委蔡壁如的碩士論文遭德明科大撤銷，蔡壁如表示辭去立法委員職務，根據台灣民眾黨2020不分區排名，預計遞補的是新光集團吳欣盈。

柯文哲今天出席台北市客家文化主題公園開幕式，接受媒體聯訪時被問及此事時表示，他認識蔡壁如30年，是個做事認真、有guts、負責任的人，以蔡壁如個性會想給社會一個負責任的態度，審定書出來就慢慢去比對，將來要申訴等等再講，至於「斷尾求生」這種見縫插針的話不用理會。

至於蔡壁如之事對民眾黨選情的影響，柯文哲說「不會啦，她這個還好」，因為處置明快有擔當，且黨員是年輕人與高知識份子，比較理性。

不過柯文哲表示，如果可以重來，校方應給當事人完整審定書，再過一、兩天再發新聞稿，讓當事人有準備、辯護的時間。

柯文哲說，當德明科大寄電子郵件給蔡壁如說要撤銷學位，蔡壁如在上節目、無法反應，幕僚先發緊急聲明。柯文哲指出，他晚上才跟蔡壁如通電話詢問怎麼回事，蔡壁如有問要不要辭立委，他回「被判死刑也要有判決書，現在什麼都沒講」。

柯文哲表示，後來一直連絡校方，但校長室說那是學術倫理委員會的事，教務長則說他下班了，後來校方才說要開會，再給審定書。

柯文哲說，蔡壁如有跟他說好，若有問題就請辭，但以後遇到這種事情，要給當事人完整審定書才可以發新聞稿，不然不是很好的示範。（編輯：李錫璋）1111015