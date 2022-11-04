盼讓新竹風華再現 林耕仁提舊城區活化三支箭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）國民黨新竹市參選人林耕仁今天召開政見記者會，提出舊城區活化政見，未來會透過文化創意、青年地方創生等方式讓舊城區風華再現。

林耕仁今天與黨籍新竹市議員黃文政共同發布政見。林耕仁表示，近年發現舊城區周邊商圈發展沒落，例如新竹舊城區、東門市場、火車站站前周邊發展等，他提出「舊城區活化三支箭」的解決方案，透過文化創意、青年地方創生及地方創生來改變舊城區。

林耕仁舉例，目前先推出東門市場改造計畫，將一樓及地下室，作成為提供食品履歷的攤商，以及進駐包含在地與異國的多元美食攤位。

林耕仁說，東門市場二樓規劃原創品牌、手作工作坊等文創產業；三樓打造友善創業環境，訂定相關輔導措施，提供免租或租金優惠、無息青創貸款、辦理青創專業課程等，全方位支持青年創業。

黃文政致詞分析舊城區沒落主因，包含商圈轉移、缺乏規劃及停車位不足等因素，認為未來可以台北西門町商圈榮景為借鏡，推動舊城區行人徒步區，期待把路還給行人，同時以徒步區作為藝文展演區，藉此活化街道，打造舊城區繁榮的願景。

此外，林耕仁今天也與黨籍竹市議員參選人何志勇一起到棒球打擊練習場聊願景。林耕仁表示，未來會以市民運動需求出發、盤點合適場地，將新竹市打造為「全民運動城市」。（編輯：張銘坤）1111104