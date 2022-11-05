吳怡農陪同沈慧虹車隊掃街 宣傳18歲公民權

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左）5日晚間與「壯闊台灣」發起人吳怡農（右）合體進行車隊掃街，一同為18歲公民權修憲複決公投催票。（沈慧虹競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月5日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今晚與壯闊台灣聯盟理事長吳怡農合體進行車隊掃街，宣傳「18歲公民權」修憲複決公投。接著出席紙風車劇團演出的舞台劇，與市民同樂。

沈慧虹的掃街車隊晚間6時從競選總部出發，吳怡農先接受媒體聯訪表示，沈慧虹從30年前就開始從事公共服務，不僅是台灣鐵路史上的第一位女站長，也在北市府、交通部、竹市府擔任不同角色，不只執行政策，更是擬定政策的人，請新竹市民年底選舉一定要支持有能力又有價值的沈慧虹。

吳怡農表示，年底選舉除了要選出縣市長、縣市議員外，還有一項「18歲公民權」修憲複決公投，但根據壯闊台灣聯盟做的調查，還有超過4成民眾不知道這個議題，所以今天特地到新竹與沈慧虹一起呼籲民眾站出來支持這項修憲案，建立民主制度的韌性。

隨後，由沈慧虹陣營邀請紙風車劇團演出的「紙風車的魔法書」在大湳雅公園登場，她前往現場與親子同樂。沈慧虹致詞表示，爸媽最在意孩子健康、教育與生活，未來她也會持續提升校園與公園環境，也將推動藝文活動，為市民打造更好的生活。

沈慧虹指出，過去她與市府團隊推動新竹馬偕兒童醫院，日前已正式營運使用，讓爸爸媽媽不用再擔心小孩半夜發燒，早療與罕見疾病的孩子也得到更多照顧。

沈慧虹表示，過去她推動新校園運動，未來還要新增關埔中小學、持續提升校園環境；另外還要持續打造公園和優質藝文活動，讓孩子們都有快樂成長的空間與好去處。（編輯：張銘坤）1111105