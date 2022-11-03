更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB太空人世界大賽3比2聽牌 靠菜鳥潘尼亞關鍵一轟超前取勝
首頁 / 政治
九合一選舉
桃竹風雲
新聞專題
桃竹風雲3/254
首頁 / 政治

竹北排水溝渠淤泥惡臭 鄭朝方提設污水管線

2022/11/3 16:07（11/3 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨竹北市長參選人鄭朝方（前左）3日表示，新光街附近因排水溝渠未清淤、惡臭，2日會同當地里長等前往會勘，近日將先清除淤泥，重新鋪設混凝土，讓坡度改善，使排水更加順暢。（鄭朝方競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月3日
民進黨竹北市長參選人鄭朝方（前左）3日表示，新光街附近因排水溝渠未清淤、惡臭，2日會同當地里長等前往會勘，近日將先清除淤泥，重新鋪設混凝土，讓坡度改善，使排水更加順暢。（鄭朝方競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）民進黨竹北市長參選人鄭朝方今天表示，新光街附近因排水溝渠未清淤、惡臭，日前會同新國里長吳勝隆等會勘，將安排清淤，未來，布建家庭污水管線納入污水下水道系統，全面解決問題。

鄭朝方競選團隊今天發布新聞稿指出，因接獲竹北新光街附近居民陳情，在鄰近的排水溝渠長期沒有清淤，導致排水不良，惡臭沖天，居民苦不堪言，生活品質受影響，昨天會同吳勝隆與居民一同到現場了解狀況，並設法提供協助。

鄭朝方說，會勘後，確認該溝渠是農田水利署新竹管理處負責維管，也感謝新竹管理處在這次一同會勘後，承諾會儘速再次安排會勘及擬定後續處理方式，近日將先清除淤泥，重新鋪設混凝土，讓坡度改善，使排水更加順暢。

鄭朝方表示，現階段溝渠的治理方式都還是治標不治本，承諾當選竹北市長後，會積極的與新竹縣政府和其他管線單位建立縱向、橫向溝通的網絡，並專案建立窗口，讓溝渠淤塞造成惡臭的鄰里，優先加速布建家庭污水管線納入污水下水道系統，解決問題。（編輯：張銘坤）1111103

鄭朝方
議員抗議化纖廠火警空污罰鍰竹縣府縮水 提訴願 鄭朝方提開發竹北後站 轉乘結合藝文
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電1奈米廠傳落腳桃園 鄭文燦、張善政交鋒