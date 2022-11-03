竹北排水溝渠淤泥惡臭 鄭朝方提設污水管線

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民進黨竹北市長參選人鄭朝方（前左）3日表示，新光街附近因排水溝渠未清淤、惡臭，2日會同當地里長等前往會勘，近日將先清除淤泥，重新鋪設混凝土，讓坡度改善，使排水更加順暢。（鄭朝方競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月3日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）民進黨竹北市長參選人鄭朝方今天表示，新光街附近因排水溝渠未清淤、惡臭，日前會同新國里長吳勝隆等會勘，將安排清淤，未來，布建家庭污水管線納入污水下水道系統，全面解決問題。

鄭朝方競選團隊今天發布新聞稿指出，因接獲竹北新光街附近居民陳情，在鄰近的排水溝渠長期沒有清淤，導致排水不良，惡臭沖天，居民苦不堪言，生活品質受影響，昨天會同吳勝隆與居民一同到現場了解狀況，並設法提供協助。

鄭朝方說，會勘後，確認該溝渠是農田水利署新竹管理處負責維管，也感謝新竹管理處在這次一同會勘後，承諾會儘速再次安排會勘及擬定後續處理方式，近日將先清除淤泥，重新鋪設混凝土，讓坡度改善，使排水更加順暢。

鄭朝方表示，現階段溝渠的治理方式都還是治標不治本，承諾當選竹北市長後，會積極的與新竹縣政府和其他管線單位建立縱向、橫向溝通的網絡，並專案建立窗口，讓溝渠淤塞造成惡臭的鄰里，優先加速布建家庭污水管線納入污水下水道系統，解決問題。（編輯：張銘坤）1111103