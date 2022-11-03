指張善政參與經濟黨會議贊同理念 鄭運鵬質疑擔憂

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（中央社記者葉臻、吳睿騏桃園3日電）國民黨桃園市長參選人張善政遭指曾任經濟黨榮譽總顧問，並出席會議支持理念。張善政今天表示，會中有說台灣要擺脫藍綠惡鬥、被對岸統一是不好的事，但鄭運鵬認為卸責。

根據鏡週刊報導，經濟黨負責人周琮棠進口並販售具有療效保健品，遭檢舉違反藥事法。國民黨桃園市長參選人張善政，不只擔任經濟黨榮譽總顧問，還多次大方與經濟黨高層同框合影，照片更被夾雜在推銷產品的訊息當中，儼然成了經濟黨的門神。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬上午接受媒體聯訪時，媒體詢問，張善政曾任疑似賣假藥、親中的經濟黨榮譽總顧問，張善政說是禮貌上擔任顧問一職，但有網友找出影片後發現，張善政曾說一直都支持經濟黨理念。

鄭運鵬表示，未來的桃園市長要有識人之明、承擔責任的能力，張善政擔任了很多反獨促統的紅色政黨最高顧問，也擔任這些小黨的職務，過去也在一些場合說認同這些政黨的理念。

鄭運鵬說，如果一個未來的桃園市長沒有識人之明的話，會被這些詐騙、賣假藥的政黨利用、蒙蔽，未來市府裡面一定會有很多想牟取利益的人來擔任政務官，對桃園的發展和市民絕非市政之福；這件事看起來，張善政不願意負責任，把責任推得一乾二淨。

張善政上午前往中壢區銀河廣場，參加終止家庭暴力與制止人口販運全省連線活動，他接受媒體聯訪時表示，他受邀當經濟黨顧問，經濟黨請他到後續的會議裡坐一下、給予祝福，「這個不是基本的禮貌嗎」。

張善政指出，而且他在會議中特別說台灣要擺脫藍綠惡鬥，如果被對岸統一是非常不好的事情，這種正面的宣示不是台灣民眾所有人的希望嗎。（編輯：張銘坤）1111103