台積電1奈米廠傳落腳桃園 鄭文燦、張善政交鋒

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桃園市長鄭文燦（中）3日受訪表示，發展龍潭科學園區第3期成為先進半導體園區是非常有價值的，中央地方一條心，用最快速度來完成，屆時桃園的工業產值會再擴大，未來一定是半導體產業亮點。前右為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、前左為經濟部長王美花。中央社記者葉臻攝 111年11月3日

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（中央社記者葉臻、吳睿騏桃園3日電）傳台積電1奈米廠將落腳桃園，國民黨桃園市長參選人張善政認為是議題操作。桃園市長鄭文燦今天說，張善政用這樣立場否定台積電的設廠，是為了選舉否定台灣進步的方向。

經濟部長王美花、鄭文燦和民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，今天上午陪同行政院長蘇貞昌視察龍潭科學園區，蘇貞昌也當場宣布，龍潭科學園區第3期計畫正式啟動。

媒體聯訪時詢問，外傳台積電1奈米廠將落腳龍潭科學園區，是否有相關爭取過程。鄭文燦表示，桃園是半導體重要供應鏈的基地，台積電如果先進製程廠能夠落腳桃園，一定可以帶動桃園上下游更大的投資，也可以支援台積電在其他廠區的需求。

鄭文燦說，發展龍潭科學園區第3期成為先進半導體的園區是非常有價值的，中央地方一條心，用最快速度來完成，屆時桃園的工業產值會再擴大，未來一定是半導體產業的亮點。

媒體追問，張善政認為，現在提台積電是議題操作。鄭文燦表示，張善政過去8年沒有參與桃園重要事務，也完全不知道桃園的產業投資走到了什麼樣的階段，張善政跟桃園脫節，政見也都是空包彈。

鄭文燦說，張善政用這樣的立場來否定龍科的擴大，否定台積電的設廠，否定半導體業擴大對桃園的投資，「這才是為了選舉否定台灣進步的方向」。

鄭運鵬則說，相信護國群山包含台積電，不會因為選舉而考量，依張善政的行政經驗，可能每一件事都要好幾年，但民進黨執政，就是這幾年，「只要是對台灣有利，對桃園有利的，我們都會全力以赴」，與過去國民黨執政，不瞭解桃園、缺乏行政效率、缺乏擔當，有很大的對比。

張善政下午在臉書Facebook發文表示，要保護台積電，不要消費台積電；要珍視鄉親的期待，不要利用鄉親的期待。對於鄭運鵬宣稱台積電1奈米製程新廠將落腳桃園龍潭，張善政說選舉時實在不應討論這個議題。

張善政表示，草率的發言不僅干擾台積電營運布局，更有可能讓設廠橫生枝節，最嚴重的，會讓台積電保密的先進技術時程外洩，競爭對手得利。他認為要小心不要讓此事破局，爭取台積電設廠，過程越保密越有可能成功。（編輯：方沛清）1111103