媒體爆助理年領永齡基金會600萬元 高虹安：相關問題都回應過

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（中央社記者郭建伸台北8日電）台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安遭檢舉涉詐領立法院助理費；鏡週刊今天更報導檢舉函內容。高虹安今天上午現身立院，媒體爭相追逐採訪，但她未正面回應，僅表示相關問題都回應過。

國民黨參選人林耕仁昨天對高虹安聘僱助理李忠庭提出多項質疑，並指高虹安將辦公室公費助理加班費作為個人小金庫。對此，高虹安昨天大動作秀出工作截圖與照片，澄清李忠庭非人頭助理，國會辦公室也發聲明澄清。

但鏡週刊今天進一步報導高虹安助理費案情，曝光檢舉函內容。檢舉函指出，高虹安男友李忠庭擔任公費助理期間年領永齡基金會600萬元，並替鴻海推動相關立法，疑涉犯貪污治罪條例和政治獻金法。

鏡週刊報導提到，高虹安回應，不清楚李忠庭有沒有在永齡基金會工作，但鴻海沒有要她幫忙推動公司私立的立法，立法院問政可受公評。

不過，高虹安今天上午現身立法院議場，未正面回應相關問題，質詢時則聚焦政府少子女化政策和職場互助教保服務中心等議題。

面對媒體追問助理費、週刊報導內容等爭議，高虹安都未正面回應，僅表示助理費昨天已經回應過，國會辦公室已出聲明，且她也回應過週刊報導。（編輯：蘇龍麒）1111108