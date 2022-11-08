更多編輯台推薦新聞：
月全食傍晚5時登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食傍晚5時登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂
國際

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍
運動

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
桃竹風雲
新聞專題
桃竹風雲7/289
首頁 / 政治

媒體爆助理年領永齡基金會600萬元 高虹安：相關問題都回應過

2022/11/8 11:32（11/8 12:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安（前）遭檢舉涉詐領立法院助理費。（中央社檔案照片）
台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安（前）遭檢舉涉詐領立法院助理費。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北8日電）台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安遭檢舉涉詐領立法院助理費；鏡週刊今天更報導檢舉函內容。高虹安今天上午現身立院，媒體爭相追逐採訪，但她未正面回應，僅表示相關問題都回應過。

國民黨參選人林耕仁昨天對高虹安聘僱助理李忠庭提出多項質疑，並指高虹安將辦公室公費助理加班費作為個人小金庫。對此，高虹安昨天大動作秀出工作截圖與照片，澄清李忠庭非人頭助理，國會辦公室也發聲明澄清。

但鏡週刊今天進一步報導高虹安助理費案情，曝光檢舉函內容。檢舉函指出，高虹安男友李忠庭擔任公費助理期間年領永齡基金會600萬元，並替鴻海推動相關立法，疑涉犯貪污治罪條例和政治獻金法。

鏡週刊報導提到，高虹安回應，不清楚李忠庭有沒有在永齡基金會工作，但鴻海沒有要她幫忙推動公司私立的立法，立法院問政可受公評。

不過，高虹安今天上午現身立法院議場，未正面回應相關問題，質詢時則聚焦政府少子女化政策和職場互助教保服務中心等議題。

面對媒體追問助理費、週刊報導內容等爭議，高虹安都未正面回應，僅表示助理費昨天已經回應過，國會辦公室已出聲明，且她也回應過週刊報導。（編輯：蘇龍麒）1111108

延伸閱讀
高虹安出示截圖照片 澄清李忠庭非人頭助理林耕仁：高虹安疑將公費助理加班費當個人小金庫高虹安遭疑詐領助理費 調查局：行政中立辦案
高虹安
高虹安助理費爭議 林靜儀：應誠實面對高虹安博士論文爭議 經長：辛辛那提大學尚未回函
李忠庭
前助理遭質疑兼職 高虹安陣營：非用投保為依據高虹安前國會助理李忠庭聲明：絕非人頭助理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
高虹安助理費爭議 林靜儀：應誠實面對