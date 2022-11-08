高虹安助理費爭議 沈慧虹：奉公守法是基本道德要求

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針對民眾黨新竹市長參選人高虹安助理費爭議，民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）8日表示，奉公守法、不徇私舞弊，是最基本的道德要求。中央社記者郭宣彣攝 111年11月8日

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（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）針對民眾黨新竹市長參選人高虹安助理費爭議，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天表示，奉公守法、不徇私舞弊，是最基本的道德要求。

沈慧虹今天在競選總部接受媒體聯訪，媒體提問，國民黨新竹市長參選人林耕仁昨天質疑民眾黨競選對手高虹安，是否將辦公室公費助理加班費當個人使用小金庫等問題，但高虹安回應是幹部自掏腰包，對此，沈慧虹表示，若這件事屬實，那麼高虹安可能已經涉及貪污，「新竹市民不會接受這樣的人擔任新竹市長」。

沈慧虹說，奉公守法、不徇私舞弊，是最基本道德要求，「高虹安有福自己享有難助理當，這樣的態度絕對不是個適任的領導者」。

沈慧虹表示，高虹安的這類傳聞不斷出現，從論文侵權、用公費拿博士、涉嫌詐領助理費，到現在還傳言有涉及違反政治獻金的可能，面對種種爭議，都說不清楚、講不明白，「奉勸誠實面對才是上策」。

媒體再問，林耕仁團隊原訂今天前往調查局北機站，要提交高虹安的爭議相關事證卻取消，沈慧虹說，最重要的還是參選人有沒有對市民誠實，相信無論是媒體或林耕仁，都證實有吹哨者向檢調提供資料，尊重司法調查。

沈慧虹表示，再次呼籲高虹安，做為市長候選人，要誠實面對外界質疑，才能讓市民知道是否適任新竹市長。

沈慧虹今天持續跑基層、拜票等行程時表示，選舉最後衝刺，會繼續用最踏實方式，讓大眾認識她的專業及能力，還有她為新竹市所做規劃和願景，爭取市民支持。（編輯：方沛清）1111108