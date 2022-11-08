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沈慧虹發表文化政策 提修復文化資產等3面向

2022/11/8 15:49（11/8 17:51 更新）
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民進黨新竹市長參選人沈慧虹8日發表文化政策表示，將以3個面向建構新竹文化，要鼓勵青年書寫在地故事、文學音樂跨域創作、修復文化資產等，讓文化有新生命，成為城市、為產品加值的重要資產。（沈慧虹競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月8日
民進黨新竹市長參選人沈慧虹8日發表文化政策表示，將以3個面向建構新竹文化，要鼓勵青年書寫在地故事、文學音樂跨域創作、修復文化資產等，讓文化有新生命，成為城市、為產品加值的重要資產。（沈慧虹競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月8日
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（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天發表文化政策表示，要鼓勵青年書寫在地故事、文學音樂跨域創作、修復文化資產等，讓文化有新生命，成為城市、為產品加值的重要資產。

沈慧虹今天透過新聞稿表示，將以3個面向建構新竹文化，「生產在地內容」是青創勇氣金搭配青年創業諮詢服務站，鼓勵更多人記錄在地故事。

她說，「打造故事平台」則是結合竹塹文學獎、東風音樂祭等，讓跨域創作者合作，並透過策展、市集、好物包裝等市府資源建立文化城市品牌。

沈慧虹說，「文資新生」要讓文化資產回到生活，過去幾年在文化部支持下，市府陸續修復許多新竹的文化資產，並結合好的團隊，讓文化資產回到市民的生活中，未來持續讓這些老房子能夠繼續陪伴這座城市發展，注入新的生命。

沈慧虹表示，她盤點出3個重要的文化資產，列為未來主力修復、活化重點，將針對日本海軍第六燃料廠、新竹少年刑務所職務官舍群與新竹神社進行主力修復、活化。

沈慧虹表示，文化不只是遙遠歷史，更是生活的故事，盼讓這座城市能夠說自己的故事，每一個新竹人也能成為說書人，讓市府成為一個平台，能夠乘載跟記錄這座城市的身世，及每個人生活的點滴。（編輯：李錫璋）1111108

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