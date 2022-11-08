林耕仁回歸政策 取消赴北機站繳高虹安助理費資料

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國民黨新竹市長參選人林耕仁（中）7日質疑民眾黨新竹市長參選人高虹安助理費等，原訂8日前往調查局北機站提交相關事證，臨時改為舉辦記者會，出席者有國民黨榮譽主任委員林政則（左）及主委許修睿（右）。林耕仁表示，選舉已到最後階段應回歸政策討論，因此取消。中央社記者郭宣彣攝 111年11月8日

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（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁昨天質疑民眾黨參選人高虹安助理費等，原訂今天前往調查局北機站提交相關事證，林耕仁說，選舉已到最後階段應回歸政策討論，因此取消。

林耕仁競選團隊今天發布訊息表示，原訂今天上午10時前往北機站行程取消，臨時改為在林耕仁競選總部舉辦記者會，出席者有國民黨榮譽主任委員林政則以及主委許修睿。

林耕仁表示，選舉是一場公開檢驗的過程，這場新竹市長選戰受到全國媒體、輿論的高度矚目，參選人的能力、操守、品德、政策願景，都接受公開且全面的檢視，讓民眾選出正確的人選。

林政則說，希望回歸選戰主軸，要選新竹市長的人本身高度不要在紛擾裡面，應回歸到市政建設發展，「不要以訟止謗，就是以和止戰」。

林政則表示，「高虹安不是壞人」，也是一心要爭取為新竹市服務的人，不希望爭訟增加紛擾，並肯定林耕仁有高度、遠見與有氣度，最後用政見打好選戰。

國民黨新竹市黨部主委、新竹市議長許修睿指出，最近非常多的紛擾事件，希望「紛擾到此結束」，讓選舉回歸到基本面，參選人能力操守與品格自有要面對的，並重申強調希望紛擾到此為止告一段落。

林政則接受媒體聯訪表示，會有此轉變主因是不少選民反映，不喜歡看到這一方面紛擾，這些選民很多都是藍營的支持者。他今天早上6、7時就到競總與林耕仁、許修睿等討論，三方有共識要讓選舉回歸正常，不要陷在紛擾事件中。

林政則說，高虹安很年輕、優秀、是好人，想爭取公職服務，都是為了新竹市民，不應該「好像打仗一樣」，會偏離選舉意義，應該回歸到選舉本身，整天是非擾攘，是非應告一段落。

會後，許修睿向中央社記者表示，林耕仁近日質疑高虹安助理費等爭議，雖然拉抬林耕仁聲量，卻引來藍營支持者反感，尤其，高虹安與林耕仁在泛藍支持者票源有重疊，今天回歸選戰主軸，也為拉回藍營支持者，團結選民。

民進黨新竹市黨部主委陳建名向中央社記者表示，在這段期間，市長參選人沈慧虹團隊仍加緊腳步，不斷車隊掃街、繼續提出政見，按照步調進行，無論是對於泛藍、泛綠或中間選民，都能了解沈慧虹的真誠與政策，也爭取市民的支持。（編輯：李錫璋）1111108