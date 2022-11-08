周江杰提湖口鐵路地下化 打造新街景帶動發展

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民進黨新竹縣長參選人周江杰8日表示，接獲民眾陳情在湖口商圈發展有瓶頸，經會勘後提出政見，未來將推動鐵路地下化以及拆除達生陸橋，重新打造市區開闊街景。（周江杰競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月8日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天表示，接獲民眾陳情在湖口商圈發展有瓶頸，經會勘後提出政見，未來將推動鐵路地下化以及拆除達生陸橋，重新打造市區開闊街景，讓商圈發展。

周江杰今天透過新聞稿指出，湖口鄉毗鄰火車站的達生陸橋，因為高架化設計造成視野遮蔽，導致兩側相鄰的商圈沒落，未來將推動湖口段鐵路地下化可行性評估，並將舊鐵道予以保留，改建成鐵道公園，縫合都市，均衡發展。

周江杰說，一個「城鄉共好的新新竹」是他這次競選的主軸概念，對於發展已經到達瓶頸的傳統市區，要重新打造新街景，不但能讓在地民眾享有更好的用路空間，也一改過去發展過程中的雜亂無序，未來要重新塑造地方新意象，成為吸引外地遊客的新地標。

周江杰表示，對於湖口鄉的交通，應要開闢湖口第2國道交流道，才能紓解車潮，讓湖口鄉民上下國道更加便利，未來也會推動台31線從高鐵桃園站到湖口做延伸，打通湖口新埔之間交通節點。（編輯：李錫璋）1111108