遭指遇到政治就轉彎 林耕仁要柯文哲更正言論

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（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天表示，針對民眾黨主席柯文哲指他「遇到政治就轉彎」，要求更正言論，否則以行動來為質疑民眾黨高虹安助理費爭議負責，將交付相關資料。

國民黨新竹市長參選人林耕仁透過聲明稿指出，他要求柯文哲更正言論，否則，為了捍衛個人的清白，他將要用行動，來為他過去一週對民眾黨新竹市長參選人高虹安的質疑負起完全責任，交付相關資料，絕非遇到政治就轉彎。

林耕仁表示，今天上午他與競總榮譽主委林政則、主委許修睿共同表示，在競選團隊的共識決下，認為選舉要回歸市政討論，及選舉的本質，並討論城市的未來。

林耕仁說，因林政則以曾任2任新竹市長的身分提出，選舉是為新竹市民的未來提出願景，不需在特定陣營間攻訐及糾纏，希望能以提出政策、監督市政為後續選戰主軸。

林耕仁表示，柯文哲卻說他「遇到政治就轉彎」，對他提出諸多非事實之言論，再次要求柯文哲更正言論。

林耕仁昨天質疑民眾黨參選人高虹安助理費等，原訂今天前往調查局北機站提交相關事證，今天稍早林耕仁說，但選舉已到最後階段應回歸政策討論，因此取消。

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲柯文哲今天出席台北市立第一女子高級中學樂儀旗隊赴美國玫瑰花車遊行授旗典禮，會前接受媒體聯訪時被問及高虹安助理費風波。媒體問，外界認為林耕仁如此追打高虹安會讓民進黨得利，柯文哲表示，如果確實違法就拿出來講，「難道你的法律是遇到政治就轉彎嗎」，這是對自己的行為不負責任。（編輯：李錫璋）1111108