高虹安住院 柯文哲開記者會聲援[影]

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民眾黨新竹市長參選人高虹安競選團隊表示，高虹安經8日總質詢，行程中身體不適，醫師診斷後，安排注射點滴和進一步檢查，並留院休養。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）關於民眾黨新竹市長參選人高虹安身體情形，高虹安競選團隊表示，經昨天總質詢，行程中身體不適，醫師診斷後，安排注射點滴和進一步檢查，並留院休養。稍後民眾黨將召開記者會說明相關事宜。

競辦表示，這段時間因連續大量抹黑事件，為自證清白，經常得利用行程外甚至深夜時間，查找整理資料，導致過度疲勞，但為了新竹市民，為了對抗抹黑，還台灣正面選舉，高虹安會堅強以對。

民眾黨中午由黨主席柯文哲、秘書長謝立功召開「民主抵霸 重新安裝」記者會，聲援高虹安。

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柯文哲說，新竹市長選舉會成為全國版面焦點，是他始料未及，新竹到底有甚麼見不得人的事情，需要傾全黨之力，甚至藍綠合作阻擋高虹安。

他說，政治不可以這樣，這種攻擊是「沒品」。台灣人應該為惡質選風表達憤怒，選民對民進黨失望，對國民黨絕望，投給民眾黨一票，是投給未來一票。（編輯：方沛清）1111109