柯文哲大動作聲援高虹安 批對手攻擊很沒品

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（中央社記者陳俊華台北9日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安因身體不適，留院休養。民眾黨主席柯文哲今天說，很納悶新竹有什麼見不得人的事，需要藍綠合作去阻擋高虹安，愈打愈離譜，這些攻擊很「沒品」。

台灣民眾黨主席柯文哲、秘書長謝立功、立法院黨團總召邱臣遠、選戰小組召集人蔡壁如中午舉行「民主抵霸、重新安裝」記者會。

主持記者會的民眾黨文宣部主任許甫代轉高虹安說明表示，昨天上午總質詢後，高虹安行程中身體不適，辦公室員工建議就醫，醫師診斷後安排進一步檢查，並留院休養；這段期間因大量抹黑事件，她為了自身清白經常要熬夜整理資料，導致過度疲勞，為了新竹市民她會堅強以對。

柯文哲表示，高虹安身體不適，基於醫生專業叫高虹安休息一下。他說，民主自由是他相信的價值，也是台灣與中國大陸最大的對比，當年黨政軍退出媒體是民進黨的主張，現在不只黨政軍沒有退出媒體，黨政軍就是媒體。

柯文哲說，選舉有攻防，一定要接受社會公評、考驗，他選過2屆台北市長，也經歷過MG149、葛特曼事件，當時也鋪天蓋地在打，對當事人有很大情緒困擾，沒想到現在好幾個事件集中在一個人身上，從來沒想過新竹市長選舉會變成全國版面焦點。

柯文哲說，他很納悶新竹有什麼見不得人的事，需要藍綠合作去阻擋高虹安，從說高虹安的辛辛那提博士論文抄襲、資策會違法兼職，愈打愈離譜，還打助理、打男友，說人家是貪污，政治不可以這樣，實在太過分，「台灣話叫沒品」。

柯文哲表示，不管執政或選舉，都是改變政治文化的社會運動，很不幸其他人都把勝選當真正目標，去合理化所有行為，為了勝選不擇手段，希望台灣人民對惡質選風表達憤怒，投給民眾黨，投給台灣未來一個希望。

媒體追問，是否清楚高虹安的病情？柯文哲說，他都知道，問題是好像都不能講，昨天早上有看到高虹安，請高虹安不要去立法院質詢、回家休息，覺得高虹安整個人瘦了一圈；至於是不是會去探望高虹安，他表示，「以我的醫術不必到醫院去看她，只要跟醫生講講話就可以」。

蔡壁如說，「我就是民進黨霸權下被迫害血淋淋的例子」，因為打鏡電視案，就被執政黨追殺、連學位被撤銷，要一份明確的審定書都要不到，高虹安面對排山倒海攻擊，她感觸特別深，全黨力挺高虹安，要讓長期藍綠把持的新竹市攤在陽光下。（編輯：翟思嘉）1111109