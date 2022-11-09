高虹安涉詐領助理費 調查局：行政中立依法調查

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（中央社記者王揚宇、實習記者陳美澐台北9日電）台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安遭質疑詐領立法院助理費。法務部調查局長王俊力今天受訪說，一定會秉持行政中立的立場來依法調查，會勿枉勿縱，依照客觀證據查明真相。

高虹安遭質疑涉詐領立法院助理費，法務部調查局3日表示，因受理檢舉有立案，交由北部地區機動工作站調查，會儘速釐清是否有不法情事。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院、法務部等列席，就2022年全國地方公職人員選舉賄選查察及防制成效等議題，進行專題報告，並備質詢。

王俊力會前接受媒體聯訪，被問到高虹安案的偵辦進度；他說，一定會秉持行政中立的立場，依法來調查，關於民眾的檢舉資料，調查局已經發交給北機站，將來會在檢察官的指揮之下，依照既有的偵查程序進行調查。調查局一定會勿枉勿縱，依照客觀證據查明真相。

媒體追問，立法院開議期間，通常不會搜索，外界擔心相關證據是否會被湮滅。王俊力說，專案小組都會考量，這應該不是問題。

此外，法務部長蔡清祥受訪表示，所有檢舉案件的內容為何，相信各承辦地檢署檢察官，會指揮警察或調查站，查證一切有關刑事案件的證據。

媒體追問，外界認為立法院開議期間不會進行調查，證據保存上是否要特別謹慎。蔡清祥說，會按照既有程序來進行蒐證，不會受到任何影響。（編輯：蘇龍麒）1111109