立院交通委員會桃園考察 王國材允諾協助建設

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立法院交通委員會10日到八德區考查桃園交通建設，桃園市長鄭文燦（前左2）受訪指出，八德第二交流道的設置，可解決八德和大溪上下北二高的需求，交通部已和市政府完成方案協議，環評核定後就進入建設計畫，建設期程要50個月。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月10日

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）立法院交通委員會今天到八德區考查桃園交通建設，並爭取中央加速推動交通建設，交通部長王國材表示，對於大湳森林公園停車場會優先補助，八德第二交流道也會加速時程進行。

交通部長王國材、桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、立委趙正宇及湯蕙禎，上午前往八德區出席立法院交通委員會考察桃園地區交通建設及爭取中央加速推動桃園八德（大鶯豐德）交流道行程。

王國材在會後接受媒體聯訪表示，在鄭文燦的主持下，桃園在鐵路、公路、停車場建設都是如期完成，今天視察的大湳森林公園停車場，未來也是捷運綠線跟三鶯線的重要轉乘點，交通部會優先補助，至於八德第二交流道也會加速時程，方便八德地區鄉親上高速公路，會按照時程積極進行。

鄭文燦指出，八德第二交流道的設置，可解決八德和大溪上下北二高的需求，交通部已和市政府完成方案協議，目前環評已經由交通部審議完畢，即將送環保署核定，環評核定後就進入建設計畫，建設期程要50個月，希望能加速建設計劃前的準備工作，讓這個工程可以早日進行。

鄭文燦說，另外，捷運綠線大湳站G04站旁邊有16.6公頃的大湳森林公園即將完成，市府預估G04站會成為三鶯線的轉運站，因此有必要設置停車場，過去這八年市府做了20個立體停車場，約5800個車位，隨著交通部新一期停車場申請開放，市府決定把大湳森林公園停車場列為第一案。

鄭運鵬表示，在鄭文燦改變桃園這八年，市府跟中央已形成合作建設桃園很好的模式，過去七天以來有行政院長蘇貞昌宣布龍科第三期擴大方案，昨天也宣布平鎮鐵路地下化跟平鎮車站動工典禮，今天再到八德、大溪地區宣布大湳森林公園立體停車場計畫補助，八德交流道由中央跟桃園一起來合作解決地方交通瓶頸問題。

鄭運鵬說，這些都顯示桃園隊努力協助產業需要、市民要求，也可解決中央過去在地方無法執行的大計畫，未來也希望擔任桃園市長，將秉持著中央地方一起合作的精神爭取預算，更希望由他當選桃園市長，鄭文燦可以到中央服務全國，用這樣的合作模式繼續讓桃園發展下去。（編輯：張銘坤）1111110