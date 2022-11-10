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鄭運鵬被指發放走路工 競總提告籲停止造謠

2022/11/10 15:15
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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）民進黨桃園市長候選人鄭運鵬北區競選總部執行長范綱祥今天表示，有藍營側翼在網路上以發放走路工惡意抹黑，已委請律師告發相關臉書專頁，請藍營人士勿傳播不實訊息。

范綱祥指出，臉書（Facebook）粉絲專頁新聞畫冊，日前以「綠能你不能 迴力標、惡人先告狀」為標題發文表示，「根據各路舉報，桃園市長候選人鄭運鵬賄選桃園，總金額已超300萬！還有多少黑錢是我們不是知道的？」，並在標註「國家機器介入民主選舉」，以及「鄭運鵬賄選」等文字。

鄭運鵬競選總部下午發布新聞稿，范綱祥指出，近期有藍營側翼相關臉書專頁謠指鄭運鵬發放走路工，不實謠言已嚴重踰越言論自由的範疇，為正視聽，鄭運鵬北區競選總部執行長范綱祥已委請律師進行告發，希望遏止選舉歪風。

范綱祥表示，隨著投票時間接近，藍營及其側翼為了扭轉頹勢，抹黑、造謠的力道迅速加大，不擇手段的行徑將對台灣民主造成傷害，范綱祥呼籲藍營及其側翼應立即停止相關行徑，讓選舉回歸政策、政績的專業討論，才符合桃園市民的期待。（編輯：張銘坤）1111110

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