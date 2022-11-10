周江杰簽署承諾書 盼給孩子永續的遊戲城市

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民進黨新竹縣長參選人周江杰10日表示，他簽署「許孩子一個永續的遊戲城市」承諾書，包含設置遮蔭、戲水空間、優先採用自然鋪面，以及導入遊戲空間營運思維等，每個鄉鎮市都應該要有好的公園，才是真正的城鄉共好。（周江杰競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月10日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天表示，新竹縣有13鄉鎮市，公園資源也該均衡分配，他簽署「許孩子一個永續的遊戲城市」承諾書，盼達城鄉共好新新竹願景。

周江杰競選團隊今天發布新聞稿指出，「還我特色公園行動聯盟」日前邀請周江杰，簽署「許孩子一個永續的遊戲城市」承諾書，包含設置遮蔭、戲水空間、優先採用自然鋪面，以及導入遊戲空間營運思維，讓遊戲權與安全不打烊等。

周江杰說，特公盟追求給孩子好的公園，他很認同，而每個鄉鎮市都應該要有好的公園，讓家長就近就可以帶孩子去玩，讓公園就在家旁邊，讓孩子出門就可以玩，這才是真正的城鄉共好。

周江杰指出，針對親子活動場域議題，他這次競選也提出一鄉鎮一親子館的政見，就是希望對家長與孩子的照顧，盼真正落實到每個鄉鎮，而不是集中在都會精華區，要讓新竹縣的孩子都能夠享有同樣的歡樂童年，才是真正的「幸福新竹縣」。（編輯：張銘坤）1111110