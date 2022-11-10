更多編輯台推薦新聞：
影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠
運動

影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產
生活

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
鄭州航管學院因疫封控 3萬師生缺物資請求各界支援
首頁 / 政治
九合一選舉
桃竹風雲
新聞專題
桃竹風雲12/300
首頁 / 政治

周江杰簽署承諾書 盼給孩子永續的遊戲城市

2022/11/10 17:02（11/10 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨新竹縣長參選人周江杰10日表示，他簽署「許孩子一個永續的遊戲城市」承諾書，包含設置遮蔭、戲水空間、優先採用自然鋪面，以及導入遊戲空間營運思維等，每個鄉鎮市都應該要有好的公園，才是真正的城鄉共好。（周江杰競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月10日
民進黨新竹縣長參選人周江杰10日表示，他簽署「許孩子一個永續的遊戲城市」承諾書，包含設置遮蔭、戲水空間、優先採用自然鋪面，以及導入遊戲空間營運思維等，每個鄉鎮市都應該要有好的公園，才是真正的城鄉共好。（周江杰競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天表示，新竹縣有13鄉鎮市，公園資源也該均衡分配，他簽署「許孩子一個永續的遊戲城市」承諾書，盼達城鄉共好新新竹願景。

周江杰競選團隊今天發布新聞稿指出，「還我特色公園行動聯盟」日前邀請周江杰，簽署「許孩子一個永續的遊戲城市」承諾書，包含設置遮蔭、戲水空間、優先採用自然鋪面，以及導入遊戲空間營運思維，讓遊戲權與安全不打烊等。

周江杰說，特公盟追求給孩子好的公園，他很認同，而每個鄉鎮市都應該要有好的公園，讓家長就近就可以帶孩子去玩，讓公園就在家旁邊，讓孩子出門就可以玩，這才是真正的城鄉共好。

周江杰指出，針對親子活動場域議題，他這次競選也提出一鄉鎮一親子館的政見，就是希望對家長與孩子的照顧，盼真正落實到每個鄉鎮，而不是集中在都會精華區，要讓新竹縣的孩子都能夠享有同樣的歡樂童年，才是真正的「幸福新竹縣」。（編輯：張銘坤）1111110

周江杰
周江杰提湖口鐵路地下化 打造新街景帶動發展 竹縣府通過大眾捷運路網 周江杰：營運堪憂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
沈慧虹提市政辯論 高虹安接受林耕仁指不辯論吵架