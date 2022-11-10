綠高層：高虹安事件讓藍白化學變化 體認要各自打拚

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（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨高層今天說，目前有近10個縣市長選區是激戰區，鹿死誰手要等選民投完票才會決定；高虹安事件有外溢效果，藍白原本聯合打民進黨，現在終於體認到還是要各自打拚，藍白從高層到支持者可能都會發生「化學變化」。

國民黨新竹市長參選人林耕仁質疑台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安將辦公室公費助理加班費當個人小金庫。

民進黨高層今天向媒體指出，高虹安事件會有外溢效果，原本藍白聯合，不管民進黨做得好不好，從頭罵到尾，甚至扭曲造謠。

他說，高虹安事情爆發，讓藍白有迴力鏢作用，藍白終於知道選戰很現實，每個人都有選票利益、都想求當選，藍白之間終於體認到，還是要各自打拚、各自努力，藍白從高層到支持者，可能都會發生「化學變化」。

高虹安昨天在聯電榮譽副董事長宣明智陪同下，拜訪國民黨的新竹縣長楊文科。民進黨高層認為，應該是宣明智主導，宣明智是熱衷政治的企業家，在地方以藍軍大老自居，應該想當和事佬，但這件事不如表面，好像大家講講沒事就可以。

民進黨高層指出，即使林耕仁沒有砍最後這刀，他也不認為高虹安有太高的勝算。

對於目前選情，民進黨高層說，有將近10個選區是激戰區，鹿死誰手，等選民投完票才會決定，像是美國最近的期中選舉，外界認為會有期中魔咒、紅潮，但結果未必如此；民進黨執政6年多，戰戰兢兢把該做的都做好，相信民眾對民進黨的信任是夠的，也會反映在選舉。

民進黨高層預估，這次選舉會有接近67%的人出來投票，最後2週衝刺非常重要，升溫會非常快，民進黨把握最後黃金時間努力衝刺。

他說，12日在凱道舉辦的活動，就是要召喚支持者，雖然名義上是拉抬雙北，但希望對全國支持者都有凝聚作用；下週重點放在中台灣，國民黨一直認為中部很穩，不過，民進黨很早就把中台灣定位為要翻轉，19日在台中有一場大型造勢活動，中彰投苗4位候選人會同台。

民進黨高層說，這兩場活動，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都會同時登台，黨內主要領導人希望用團結氣勢，爭取選民認同支持，激發選票。另外，20日在台北也會舉行遊行，相關細節由台北競選總部說明。（編輯：謝佳珍）1111110