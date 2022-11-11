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沈慧虹衝選情盼延續新竹光榮 蔡總統探班打氣

2022/11/11 14:01（11/11 14:21 更新）
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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前左3）與前新竹市長林智堅（前右3）11日進行掃街拜票行程，全力衝刺選情，兼任民進黨主席的總統蔡英文（前右4）前往探班，為沈慧虹加油打氣。中央社記者郭宣彣攝 111年11月11日
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前左3）與前新竹市長林智堅（前右3）11日進行掃街拜票行程，全力衝刺選情，兼任民進黨主席的總統蔡英文（前右4）前往探班，為沈慧虹加油打氣。中央社記者郭宣彣攝 111年11月11日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）民主進步黨新竹市長參選人沈慧虹持續掃街、拜票，兼任民進黨主席的總統蔡英文今天前往探班表示，近日得知沈慧虹有點「梢聲」（聲音沙啞），帶常吃的喉糖為沈慧虹打氣。

沈慧虹上午與前新竹市長林智堅等在新竹市立動物園外拜票，蔡總統到場表示，這幾天已進入緊鑼密鼓階段，掃街真的很重要，但很辛苦，她剛好路過看看大家，大家精神看起來都很好，要繼續加油。

沈慧虹說，上午接到蔡總統要探班消息，相當感動，這段時間團隊持續車隊掃街、跑市場及站路口，還有25項政見發表會、70場政策說明會等，要讓大家看到她有機會、有能力及肯做事，要把新竹帶向更好。

林智堅表示，蔡總統關心各地選情，一早得到總統府通知，蔡總統上午在新竹有行程（出席工業技術研究院士授證典禮），專程要繞過來、為沈慧虹加油打氣。

他說，科學園區是台灣及全世界半導體重鎮，新竹市長未來不只服務新竹市民、竹科民眾，更重要是協助台灣半導體產業繼續前進和發展，市長人選格外關鍵重要。（編輯：李明宗）1111111

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