助理薪資浮動遭質疑 高虹安：待遇加獎金

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民眾黨新竹市長參選人高虹安（右2）14日到新竹市明湖里舉辦南區政見說明會，針對前李姓助理薪資浮動遭質疑，高虹安會後受訪表示，助理薪資為待遇加獎金，其他助理也是浮動狀況。中央社記者郭宣彣攝 111年11月14日

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（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹競辦今天指出，民眾黨新竹市長參選人高虹安的前李姓助理薪資浮動，質疑為薪水工具人。高虹安說，助理薪資為待遇加獎金，其他助理也是浮動狀況。

鏡週刊報導，取得吹哨者提供連11個月、共13頁薪資內帳明細，發現高虹安不只涉嫌要求助理上繳加班費，就連助理本薪也被浮報、詐領。沈慧虹競選辦公室今天臨時召開「高虹安誠信破產」記者會，針對週刊報導內容再向高虹安提出質疑。

高虹安今天下午到新竹市明湖里舉辦南區政見說明會，會後接受媒體聯訪，也針對民進黨今天下午的指控，再度回應。

沈慧虹競辦質疑，前李姓助理為「浮動薪資」，明顯是薪水工具人，對此，高虹安接受媒體聯訪表示，在稍早記者會中出示過立法院的公費助理酬金部分，包含有公費加獎金，所以，每個月有待遇加上獎金的部分，因此，不僅是李姓助理，其他助理也會有一個待遇加獎金的浮動狀況。

沈慧虹競辦指高虹安沒有拿出實質的證據，用另一個判決來開記者會，高虹安說，她不知道民進黨所謂的實質證據，是要到什麼樣的證據，但是既然已經進入檢調司法，針對立法院是否有公費助理任用相關薪資辦法等，她今天在記者會中所提到的過去曾有的判決，此判決情況在記者會上也都說明清楚。

高虹安表示，在判決有特別提到一句話，她自己也很感，「在指控時，要舉證對方有罪，而不是每一個人要去自證自己無罪」，所以在這樣的判決內，可以看到現在立院的函示對於助理工作和薪資，在立委部分是有相當彈性空間去作決定。

高虹安指出，這樣的勞雇關係下，助理費用進入薪資帳戶後，後面實際的處分，也是助理自由意志，現在已進入檢調偵辦程序，她今天對外能說明的都說明了。

此外，媒體問及高虹安辦公室助理聘用情形，高虹安表示，助理的面試，通常會經過幾關，包含從人資系統找到合適的助理履歷，一切跟大部分公司的人事任用情況差不多。（編輯：李錫璋）1111114