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林昶佐鄭運鵬「昶鵬車」掃街 盼延續桃園進步光榮

2022/11/14 21:24（11/14 22:06 更新）
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無黨籍立委林昶佐（左2）與民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右2）14日晚間合組「昶鵬車」在桃園區以車隊掃街拜票，鄭運鵬表示，雖然兩人不同政黨，但是在他擔任立院黨團幹部期間，兩人一起協調推動同婚修法等進步價值落實的工作。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月14日
無黨籍立委林昶佐（左2）與民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右2）14日晚間合組「昶鵬車」在桃園區以車隊掃街拜票，鄭運鵬表示，雖然兩人不同政黨，但是在他擔任立院黨團幹部期間，兩人一起協調推動同婚修法等進步價值落實的工作。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月14日
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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）無黨籍立委林昶佐今晚合體民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，以車隊掃街，他表示，鄭運鵬在立法院協助推動進步議題實務工作，希望鄭運鵬能把理念在桃園實踐，延續桃園的進步光榮。

林昶佐與鄭運鵬晚間合組「昶鵬車」在桃園區以車隊掃街拜票，不少支持的市民，特地搖下車窗或停下機車，對鄭運鵬與林昶佐比3拍照，還有全家人一起手持旗幟、戴著閃亮頭飾跳躍揮舞，更有市民舉著手機跑馬顯示「運鵬，加油」或送上菜頭預祝鄭運鵬高票當選。

林昶佐在掃街前接受媒體聯訪表示，他與鄭運鵬在立法院共事約7年，在進步議題的實務推動上鄭運鵬提供很多協助，相信擔任桃園市長後，也可以把所有理念在桃園實踐，這幾年桃園的改變有目共睹，希望這樣進步光榮的桃園能夠延續下去。

鄭運鵬提到，林昶佐除了是他立法院的好夥伴，也是他中學的學弟，雖然兩人不同政黨，但是在他擔任立院黨團幹部期間，兩人一起協調推動同婚修法等進步價值落實的工作，看到桃園在這八年進步這麼多，他會為了進步及城市發展盡一份心力。1111114

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