高虹安助理費爭議 柯建銘：說法前後矛盾模糊焦點

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（中央社記者王揚宇台北14日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安被控涉嫌詐領國會助理費、要求助理上繳加班費到公積金；民進黨團總召柯建銘今晚受訪表示，高虹安的說法前後矛盾、模糊焦點；最重要的，是這些錢不能用在自己身上，這才是大原則。

台灣民眾黨立委高虹安近來遭控詐領助理費，鏡週刊報導，取得吹哨者提供連11個月、共13頁薪資內帳明細，發現高虹安不只涉嫌要求助理上繳加班費，就連助理本薪也被浮報、詐領。

對此，高虹安今天召開記者會表示，她絕無強迫要脅任何一位助理繳納所得款項至公積金，公積金制度絕對不是她的辦公室發明，實際上是延續以前的立委辦公室，她要向辦公室工作人員及被牽連的人說聲抱歉。

高虹安也發聲明指出，根據福建金門地方法院99年度訴字第23號刑事判決，該案判決認為，助理薪資既已同意捐贈前立委吳成典服務處的日常開銷使用，是工作所得如何處分問題，要與立委助理間的勞雇關係成立無涉，沒有違法之虞等。

對於高虹安所提相關內容，民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪指出，依據預算法及各機關單位預算執行要點，人事費跟業務費哪裡可以流用，看不懂高虹安的邏輯在哪，也不知道高虹安引用哪一條法律，況且吳成典沒有把助理費拿去做私人用途。

柯建銘表示，高虹安的說法從頭到尾都在推卸責任、自證有罪，也毫無法律常識；最重要的，是這些錢不能用在自己身上，這才是大原則。

柯建銘說，高虹安現在就是要硬凹到底，講給支持者聽，但她這樣做，連以後要面對協商的機會都沒有，訴訟策略已走到死胡同；而且不只詐領助理費案，還有資策會案，她都要面對。

至於高虹安說公積金制度是其他立委所留下的，柯建銘表示，這又是典型的把問題推給別人、轉移焦點；高虹安要找的是律師，這比找選民重要，她的所有挑戰也不會因為選舉而煙消雲散。

至於高虹安被控要求助理上繳加班費到公積金，柯建銘舉例，難道可以回收在竹科工作的工程師薪水，他不相信工程師會認同，全國民眾也不會認同。（編輯：林克倫）1111114