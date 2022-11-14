更多編輯台推薦新聞：
蚯蚓爬出地表是地震前兆？氣象局：無顯著相關
生活

蚯蚓爬出地表是地震前兆？氣象局：無顯著相關

紐時介紹基隆防空洞化身餐廳廟宇 讚戰爭印跡蛻變文化綠洲
生活

紐時介紹基隆防空洞化身餐廳廟宇 讚戰爭印跡蛻變文化綠洲

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
國際

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

高虹安助理費爭議 柯建銘：說法前後矛盾模糊焦點

2022/11/14 21:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北14日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安被控涉嫌詐領國會助理費、要求助理上繳加班費到公積金；民進黨團總召柯建銘今晚受訪表示，高虹安的說法前後矛盾、模糊焦點；最重要的，是這些錢不能用在自己身上，這才是大原則。

台灣民眾黨立委高虹安近來遭控詐領助理費，鏡週刊報導，取得吹哨者提供連11個月、共13頁薪資內帳明細，發現高虹安不只涉嫌要求助理上繳加班費，就連助理本薪也被浮報、詐領。

對此，高虹安今天召開記者會表示，她絕無強迫要脅任何一位助理繳納所得款項至公積金，公積金制度絕對不是她的辦公室發明，實際上是延續以前的立委辦公室，她要向辦公室工作人員及被牽連的人說聲抱歉。

高虹安也發聲明指出，根據福建金門地方法院99年度訴字第23號刑事判決，該案判決認為，助理薪資既已同意捐贈前立委吳成典服務處的日常開銷使用，是工作所得如何處分問題，要與立委助理間的勞雇關係成立無涉，沒有違法之虞等。

對於高虹安所提相關內容，民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪指出，依據預算法及各機關單位預算執行要點，人事費跟業務費哪裡可以流用，看不懂高虹安的邏輯在哪，也不知道高虹安引用哪一條法律，況且吳成典沒有把助理費拿去做私人用途。

柯建銘表示，高虹安的說法從頭到尾都在推卸責任、自證有罪，也毫無法律常識；最重要的，是這些錢不能用在自己身上，這才是大原則。

柯建銘說，高虹安現在就是要硬凹到底，講給支持者聽，但她這樣做，連以後要面對協商的機會都沒有，訴訟策略已走到死胡同；而且不只詐領助理費案，還有資策會案，她都要面對。

至於高虹安說公積金制度是其他立委所留下的，柯建銘表示，這又是典型的把問題推給別人、轉移焦點；高虹安要找的是律師，這比找選民重要，她的所有挑戰也不會因為選舉而煙消雲散。

至於高虹安被控要求助理上繳加班費到公積金，柯建銘舉例，難道可以回收在竹科工作的工程師薪水，他不相信工程師會認同，全國民眾也不會認同。（編輯：林克倫）1111114

高虹安
高虹安助理費案 黃珊珊：沒有鐵證就閉嘴 疑詐領助理費高虹安將記者會回應 林耕仁籲說清楚
柯建銘
柯建銘提11/25院會停會 會與在野黨團溝通 18歲公民權意見發表會 洪申翰籲讓台灣跟上國際[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族