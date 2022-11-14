高虹安疑詐領助理費 沈慧虹籲誠實說清楚

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媒體報導，民眾黨新竹市長參選人高虹安涉詐領國會助理費，民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）14日召開「高虹安誠信破產」記者會，沈慧虹表示，誠信和守法是公職人物的基本底線，高虹安涉貪污和詐領助理費，籲應誠實說清楚。中央社記者郭宣彣攝 111年11月14日

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（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）媒體報導，民眾黨新竹市長參選人高虹安涉A國會助理費。民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示，誠信和守法是公職人物的基本底線，高虹安涉貪污和詐領助理費，籲應誠實說清楚。

鏡週刊報導，取得吹哨者提供連11個月、共13頁薪資內帳明細，發現高虹安不只涉嫌要求助理上繳加班費，就連助理本薪也被浮報、詐領。沈慧虹競選團隊今天召開「高虹安誠信破產」記者會，針對週刊報導內容再向高虹安提出質疑。

沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥表示，高虹安不僅涉嫌違法回繳加班費，與涉嫌連助理本薪都浮報，觸犯貪污治罪條例，而高虹安投入選舉後爭議不斷，卻不正面回應。

劉康彥表示，高虹安曾說「辦公室公積金是用在辦公室支出，沒有任何不該領的錢進入她的口袋」，但從週刊揭露的帳目資料可見，高虹安個人使用的洗頭費、卸妝棉等，皆由「小金庫」提供。

劉康彥說，高虹安也說「幹部是自掏腰包捐辦公室公積金」，事實上，是高虹安要求助理回繳，藉由比對助理回繳的薪資，符合高虹安的公積金帳目，從4月薪資內帳可見，某助理在應退款項目中費用是新台幣1萬6000餘元，正符合同為4月的公積金入帳的款項。

劉康彥指出，高虹安的前李姓助理為「浮動薪資」，在3月至11月間，每月薪資皆不同，從新台幣3萬至5萬餘元不等。而在立法院每個月公費助理，每個月最高請款是42萬餘元，質疑高虹安是否透過助理人數、以及加班費每月不同的計算法，來領到每個月42萬餘元的最高補助。

劉康彥說，高虹安曾上報公督盟網站，稱「助理每週平均工時40小時，沒有加班、沒有違反勞基法」，該團隊沒有加班，卻幾乎領完每個月加班費的上限總額，「高虹安明顯說謊。」此外，高虹安的助理薪資表，卻有應領薪資0元的助理，實在奇怪。

沈慧虹競選辦公室總幹事陳建名指出，高虹安辦公室「工資回捐」已觸犯「勞基法」第22條「工資應全額給付給勞工」規定，另外報導中所指「低薪高報」的行為也已然觸犯「刑法」第214條使公務人員登載不實罪。

陳建名說，若這些薪資還「公款私用」放進高虹安的小金庫，提供買卸妝棉、洗頭等私人使用，觸犯「貪污治罪條例」第5條利用職務詐取財物相關罪刑，皆是嚴肅的司法問題，請高虹安要好好面對。（編輯：李錫璋）1111114