張善政：沒有辭不辭經濟黨顧問問題 盼回歸政見

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）國民黨桃園市長候選人張善政今天表示，經濟黨榮譽總顧問的職務是空的，也沒有任何實質內容，「沒有什麼辭不辭去的問題」，團隊會盡快回歸政見，不理會這些抹紅、抹黑的事。

張善政下午在桃園市北區競選總部接受媒體聯訪，對於記者詢問，如何看待經濟黨因擔心外界模糊焦點取消原定召開的記者會。張善政表示，他覺得民進黨最厲害的招數就是抹紅、抹黑跟模糊焦點，所以經濟黨作此決定他不意外。

張善政說，民進黨另一個厲害處就是雙標，桃園市長鄭文燦也跟經濟黨主席合照過，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬是否該問鄭文燦「為什麼跟經濟黨合照」，現階段已經快要投票，團隊會盡快回歸政見，不去理會這些抹紅、抹黑的事情。

記者追問，是否考慮辭去榮譽總顧問的職務。張善政指出，「我這個總顧問的職務是空的，根本就是一張紙，一個空的聘書，也沒有任何實質的內容，所以沒有什麼辭不辭去的問題。」

對於明天即將舉辦的公辦電視政見發表會，張善政表示，他今天閉關行程，民眾應該能感受到他對政見發表會的重視，至於鄭運鵬要跑行程，可以凸顯出雙方的差異，「一個是在拚選舉，一個是在拚政見，誰對桃園長久發展比較好，應該看得清楚。」（編輯：李錫璋）1111114