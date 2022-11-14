蔡壁如：高虹安事件已進入檢調程序 外界勿渲染

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣民眾黨選戰小組召集人蔡壁如（前左）14日到嘉義市參加車隊掃街，對於民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控詐領助理費一事，蔡壁如表示，整體事件已進入檢調程序，大家應秉持謠言止於智者。中央社記者黃國芳攝 111年11月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）台灣民眾黨選戰小組召集人蔡壁如，今天到嘉義市參加車隊掃街時表示，高虹安事件已進入檢調程序，謠言止於智者，若是不斷透過媒體渲染，高虹安陣營應會採取法律行動。

民眾黨全台車隊掃街今天下午抵達嘉義市，由前立委蔡壁如領軍，帶領民眾黨嘉義市東區議員參選人林昱孜、興安里長參選人張哲綱、過溝里長參選人吳慧玲，一起站在宣傳車上，並繞行嘉義市區拉抬聲勢。

對於媒體報導，民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控詐領助理費。蔡壁如接受媒體聯訪時，替高虹安感到很委屈，她說，整體事件已經進入檢調單位的程序中，大家應秉持謠言止於智者，整體事件的吹哨者拿到資料，到底是真是假，假如只是一個烏龍爆料，還透過媒體不斷渲染，是不是意圖使人不當選的行為。

蔡壁如呼籲，整體事件已經進入檢調程序，大家要適可而止，謠言止於智者，若是一直不斷渲染，高虹安陣營應會採取法律行動。（編輯：陳仁華）1111114