高虹安：絕無強迫助理繳納款項 公積金制度非我所創[影]

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民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控詐領助理費，高虹安14日下午在民眾黨中央黨部舉行記者會，針對媒體報導做出說明，強調她絕無詐領國會助理費。中央社記者吳家昇攝 111年11月14日

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（中央社記者郭建伸台北14日電）台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安今天表示，她絕無強迫要脅任何一位助理繳納所得款項至公積金，公積金制度絕對不是她辦公室發明，實際上是延續以前的立委辦公室，她要向辦公室工作人員及被牽連的人說聲抱歉。

高虹安近來遭控詐領助理費，鏡週刊報導，取得吹哨者提供連11個月、共13頁薪資內帳明細，發現高虹安不只涉嫌要求助理上繳加班費，就連助理本薪也被浮報、詐領。

高虹安今天下午舉行記者會回應助理費爭議。高虹安表示，這段時間她面臨到許多攻擊，其中有許多法律謬誤，她舉例，前立委吳成典助理費爭議，3次都獲判無罪，判決中提到，助理有實質工作即無人頭詐領，而工作職掌、薪資數額皆由立委自行決定，且薪資直接進入助理帳戶，工作所得助理皆可自由分配。

高虹安強調，她本人也絕無強迫要脅任何一位助理，繳納所得款項至公積金。

高虹安表示，週刊質疑她低薪高報，但根據立法院公費助理人事費項目，分有人員待遇、獎金及加班費，並不是單一固定勞務所得；勞務所得如何判定，是由立委依據助理工作職掌及對應的待遇、獎金來對價，不應以薪資浮動就判定是否低薪高報。

對於週刊質疑運用公積金代墊私人支出，高虹安出示兩張與辦公室員工對話截圖，表示助理代墊費用和轉帳都能向行政主任報支。

高虹安指出，若是助理代墊她私人的費用，她也會請助理定期請款，有時請款她甚至是不會要求找零，例如新台幣450元的請款，她會直接掏1000元表示不用找錢。

高虹安表示，這次爭議要向辦公室工作人員及被牽連的人說聲抱歉，公積金制度絕對不是她辦公室發明，實際上是延續以前立委辦公室，她反而很感激第一年聘任的助理，願意承擔辦公室營運。

對於鏡週刊報導，高虹安表示，週刊在報導之前完全沒有向她查證，嚴重侵害她的名譽和隱私；沒有查證就草率出刊違背媒體倫理和司法實務原則，她予以嚴正譴責。

高虹安表示，週刊宣稱有吹哨者提供資料，但這些資料來源和真實性十分可疑，質疑電子檔案可能偽造或經過變造。

高虹安指出，竊取檔案的人士意圖十分詭異，因為目前公布檔案年分是2020年，但沒有第一時間送交檢調，而是在選舉前流出給對手、媒體爆料，質疑行為人有對價關係和選舉意圖。（編輯：蘇志宗）1111114