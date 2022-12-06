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高虹安助理費案 民眾黨團：尊重司法獨立及檢調偵辦

2022/12/6 10:41（12/6 11:09 更新）
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（中央社記者郭建伸台北6日電）鏡週刊報導新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領助理費案，公積金帳目涉及媒體餐敘及黨團午餐費。台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，此案已進入司法程序，一切尊重司法獨立與檢調偵辦，黨團運作都照立法院規定。

鏡週刊今天報導，指高虹安前辦公室主任黃惠玟配合檢調辦案，並交出以自己綽號「小兔」所做的帳本，內容包含逾500筆內帳及核銷單據；其中公積金帳目備註欄多次載明委員請款，其中，黨秘書長謝立功辦的媒體餐敘及黨團午餐費也是由高虹安向公積金請款。

民眾黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶今天舉行「選後傾聽新民意，內閣要改組、重大法案速排審」記者會。

媒體在會後詢問，是否擔憂高虹安的助理費案波及黨團運作。

邱臣遠表示，此案已進入司法程序，一切尊重司法獨立與檢調偵辦，黨團一切運作都照立法院規定。

對於週刊報導帳本，邱臣遠表示，他沒有看到相關資料，沒辦法進一步評論，尊重司法認定。

媒體追問，是否知道黨團午餐費由高虹安辦公室公積金支出。邱臣遠表示，他不清楚。（編輯：翟思嘉）1111206

#高虹安辦公室公積金
#邱臣遠
#立法院
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