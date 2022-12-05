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前行政主任遭約談？高虹安：會全力配合調查

2022/12/5 13:58（12/5 14:11 更新）
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立法院教育及文化委員會5日考察關埔國小興建進度，新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安（右）出席，面對媒體詢問有關前行政主任被約談等事，高虹安表示，案件已進入檢調相關程序，偵查不公開，她雖不清楚偵辦的細節，若檢方傳她，會全力配合調查。中央社記者郭宣彣攝 111年12月5日
立法院教育及文化委員會5日考察關埔國小興建進度，新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安（右）出席，面對媒體詢問有關前行政主任被約談等事，高虹安表示，案件已進入檢調相關程序，偵查不公開，她雖不清楚偵辦的細節，若檢方傳她，會全力配合調查。中央社記者郭宣彣攝 111年12月5日
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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案爭議，高虹安今天表示，有關前行政主任被約談等事，案件已進入檢調相關程序，偵查不公開，她雖不清楚偵辦的細節，若檢方傳她，會全力配合調查。

立法院教育及文化委員會今天考察關埔國小興建進度，新竹市長當選人、立委高虹安出席，媒體提問，有關高虹安立委辦公室的前行政主任被約談看法？高虹安接受媒體聯訪表示，案件已進入檢調相關程序，偵查不公開，她不清楚偵辦的細節。

高虹安說，若檢調要傳她應訊，會全力配合且尊重，也提供相關事實與證據，相信檢調會還他清白。

媒體提問，外界質疑當選後為何不辭立委、是保護傘嗎？高虹安表示，這些都是憑空捏造，如「立委保護傘等」言論，事實上，民眾黨團目前只有5席立委，而在她身上，除經濟委員會、還有一些預算案等，現在正是預算會期的最後階段。

高虹安說，因上述等原因，黨團會議中決議，希望她在這段時間，不僅要完成市政的準備，也要完成相關立委交接與訓練，這也是負責任的表現。

媒體再問及，有關公布辛辛那提大學博士論文爭議、是否有被下架？高虹安澄清，她收到相關爆料訊息感到奇怪，也與助理到辛辛那提大學官網查看，她的論文並沒有被下架。

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高虹安說，至於，她的論文有沒有問題，是由辛辛那提大學官方認證，況且，她已多次出示辛辛那提大學相關文件，如學倫單位、或校方官方函文，都已經證實，「沒有任何研究不當行為」。

聯合報日前報導，台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，1日指揮調查局傳喚高虹安立委辦公室黃姓前主任並列為被告。調查局因偵查不公開，不便回應。北檢說，一切依法偵辦，不予評論。（編輯：張銘坤） 1111205

#高虹安
#辛辛那提大學
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