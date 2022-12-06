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遭指捲入高虹安助理費爭議 吳達偉澄清非人頭助理

2022/12/6 18:04（12/6 18:12 更新）
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圖為2019年台灣民眾黨主席柯文哲（前左）為吳達偉（前右）輔選造勢。（中央社檔案照片）
圖為2019年台灣民眾黨主席柯文哲（前左）為吳達偉（前右）輔選造勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北6日電）自由時報報導，網路名人吳達偉曾任新竹市長當選人、立委高虹安辦公室主任，且疑捲入辦公室人頭助理爭議。吳達偉今天透過臉書發出聲明表示，他不是人頭助理，不僅有工作也有領薪水，諸多證人證據都可以證明。

自由時報今天報導，指曾代表台灣民眾黨競逐立委、新北市議員席次的吳達偉，檢調獲報吳達偉曾在2020年擔任高虹安辦公室主任；但有媒體揭露，指疑似高辦薪資表內帳，吳達偉申請公費薪資新台幣5萬元，但當月實際薪資卻為0元。

吳達偉（網路名人Z9）今天在臉書表示，他在高虹安辦公室工作期間，是高虹安剛進入立院的初期，他身為辦公室主任，參與草創辦公室、建立團隊、認識媒體；立法院流程忙進忙出，有工作當然有酬勞，沒有任何名義或實質回捐。

吳達偉澄清，他不是人頭助理，他有工作也有領薪水，諸多證人證據都可以證明；就他所知，高虹安國會辦公室很精實，所有人都很努力工作，不相信有誰情操高尚能為國家付出，卻不領薪水。（編輯：蘇龍麒）1111206

#吳達偉
#高虹安
#民眾黨
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