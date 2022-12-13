傳檢調查扣助理薪資清冊 高虹安：謠言止於智者

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鏡週刊報導，檢調偵辦新竹市長當選人、立委高虹安被控詐領助理費案，日前赴立法院查扣高虹安辦公室薪資清冊。高虹安（圖）13日在立法院受訪表示，報導諸多內容與事實不符，她沒有人頭助理，也無公器私用，盼謠言止於智者。中央社記者徐肇昌攝 111年12月13日

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（中央社記者郭建伸台北13日電）鏡週刊報導，檢調偵辦新竹市長當選人高虹安被控詐領助理費案，日前赴立法院查扣高虹安辦公室薪資清冊。高虹安今天表示，報導諸多內容與事實不符，她沒有人頭助理，也無公器私用，盼謠言止於智者。

鏡週刊報導，檢調連日比對吹哨者提供的檢舉資料，並密赴立法院人事處，查扣高虹安辦公室所有助理的薪資清冊，包括助理名單、薪資金額及加班費等細目；報導並指高虹安選前至少4度密會助理串證，並要求刪除關鍵對話與作帳資料。

立法院今天上午進行公平交易委員會人事同意權投票，高虹安趕在投票截止前30秒抵達議場，投完票後接受媒體訪問。

高虹安表示，她看過鏡週刊報導，諸多內容與事實完全不符，她不明白怎麼可以捏造出這麼誇張的東西。

高虹安說，她沒有人頭助理，也沒有公器私用；媒體報導提及她嗆聲會搞定司法，但這完全是不可能，她沒有操控司法的能力，盼謠言止於智者。

高虹安表示，北檢已經聲明指出，嚴守偵查不公開情況下，外界不應渲染揣測，她尊重檢調辦案程序。

媒體詢問，檢調是否有帶回辦公室資料。高虹安回應「都沒有」，但之後也補充，已經立案調查，當然一定有調閱證據、約談相關當事人等程序，但不必透過揣測和帶風向，搞得好像有罪。

高虹安呼籲，應回歸檢調專業，她一定配合資料調閱和約談。

鏡週刊報導，台灣民眾黨的餐敘是由高虹安辦公室公積金支用，民眾黨團總召邱臣遠表示，他沒有經手帳目細項，不清楚內容，尊重檢調偵辦職權。（編輯：謝佳珍）1111213