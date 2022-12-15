更多編輯台推薦新聞：
受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手
政治

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手

人口多不代表人才多 踢不進世界盃專家有話說
兩岸

人口多不代表人才多 踢不進世界盃專家有話說

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少
科技

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
高虹安助理費爭議
新聞專題
高虹安助理費爭議1/7
首頁 / 政治

高虹安捲助理費爭議 檢調進入國會辦公室

2022/12/15 10:58（12/15 11:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市長當選人高虹安（圖）被控涉嫌詐領助理費案，檢調人員15日上午出現在高虹安的國會辦公室，疑似展開搜索。（中央社檔案照片）
新竹市長當選人高虹安（圖）被控涉嫌詐領助理費案，檢調人員15日上午出現在高虹安的國會辦公室，疑似展開搜索。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、王揚宇台北15日電）台灣民眾黨新竹市長當選人高虹安被控涉嫌詐領助理費案，檢調人員今天上午出現在高虹安的國會辦公室，疑似展開搜索，至10時50分左右檢調人員都尚未離開。不過，高虹安本人並未在辦公室內。

鏡週刊報導，檢調連日比對吹哨者提供的檢舉資料，並密赴立法院人事處，查扣高虹安辦公室所有助理的薪資清冊，包括助理名單、薪資金額及加班費等細目；報導並指高虹安選前至少4度密會助理串證，並要求刪除關鍵對話與作帳資料。

台北地方檢察署13日針對媒體報導表示，北檢偵辦案件向來嚴守偵查不公開相關規定，不對外透露偵查所得內容，本案持續依照既定步驟偵辦中，對報導內容與細節，不便評論。

據了解，檢調今天出動前曾告知立法院及高虹安辦公室，檢調人員今天上午9時30分左右，抵達高虹安位於中興大樓10樓的國會辦公室，約有6、7名檢調人員入內，但並未穿著調查局背心；雖然大批媒體在辦公室外守候，但檢調直到上午10時50分左右都尚未離開。（編輯：翟思嘉）1111215

檢調偵辦新竹市長當選人高虹安被控詐領助理費案，15日兵分多路展開行動；據了解，檢調赴多處調取資料，但北檢表示，案件依既定步驟偵辦中，不予評論、不予證實。媒體在高虹安辦公室外守候。中央社記者吳家昇攝 111年12月15日
檢調偵辦新竹市長當選人高虹安被控詐領助理費案，15日兵分多路展開行動；據了解，檢調赴多處調取資料，但北檢表示，案件依既定步驟偵辦中，不予評論、不予證實。媒體在高虹安辦公室外守候。中央社記者吳家昇攝 111年12月15日
#高虹安
#民眾黨
#助理費
延伸閱讀
傳檢調查扣助理薪資清冊 高虹安：謠言止於智者傳檢調查扣高虹安助理薪資清冊 北檢：不便評論高虹安被控背信案 北檢約談證人訊後請回遭指捲入高虹安助理費爭議 吳達偉澄清非人頭助理影片／高虹安：絕無強迫助理繳納款項 公積金制度非我所創
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
高虹安涉詐領助理費案 檢調兵分多路蒐證