高虹安捲助理費爭議 檢調進入國會辦公室

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新竹市長當選人高虹安（圖）被控涉嫌詐領助理費案，檢調人員15日上午出現在高虹安的國會辦公室，疑似展開搜索。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北15日電）台灣民眾黨新竹市長當選人高虹安被控涉嫌詐領助理費案，檢調人員今天上午出現在高虹安的國會辦公室，疑似展開搜索，至10時50分左右檢調人員都尚未離開。不過，高虹安本人並未在辦公室內。

鏡週刊報導，檢調連日比對吹哨者提供的檢舉資料，並密赴立法院人事處，查扣高虹安辦公室所有助理的薪資清冊，包括助理名單、薪資金額及加班費等細目；報導並指高虹安選前至少4度密會助理串證，並要求刪除關鍵對話與作帳資料。

台北地方檢察署13日針對媒體報導表示，北檢偵辦案件向來嚴守偵查不公開相關規定，不對外透露偵查所得內容，本案持續依照既定步驟偵辦中，對報導內容與細節，不便評論。

據了解，檢調今天出動前曾告知立法院及高虹安辦公室，檢調人員今天上午9時30分左右，抵達高虹安位於中興大樓10樓的國會辦公室，約有6、7名檢調人員入內，但並未穿著調查局背心；雖然大批媒體在辦公室外守候，但檢調直到上午10時50分左右都尚未離開。（編輯：翟思嘉）1111215