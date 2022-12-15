高虹安涉詐領助理費案 檢調兵分多路蒐證
2022/12/15 10:01（12/15 11:09 更新）
新竹市長當選人高虹安（圖）被控詐領助理費案，檢調15日兵分多路展開蒐證。（中央社檔案照片）
（中央社記者蕭博文、林長順台北15日電）檢調偵辦新竹市長當選人高虹安被控詐領助理費案，今天兵分多路展開行動；據了解，檢調赴多處調取資料，但北檢表示，案件依既定步驟偵辦中，不予評論、不予證實。
台北地檢署指揮調查局北部地區機動工作站偵辦高虹安案，日前約談高虹安立委辦公室黃姓前主任等人，並向立法院調取高虹安辦公室助理薪資清冊等資料，蒐證行動持續中。
據了解，檢調今天一早兵分多路前往多處調取相關事證，行動持續中；但包括是否調取資料、是否將約談涉案人，北檢均不予評論。
全案起於，法務部調查局、北檢分別接獲民眾檢舉，指立委高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為「公積金」，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。北檢分案由檢肅黑金專組檢察官偵辦中。（編輯：黃世雅）1111215
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