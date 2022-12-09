外傳助理任市府9職等機要 高虹安：沒有根據揣測

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新竹市長當選人高虹安（圖）9日接受媒體聯訪時被問到，外傳她的助理將任竹市府9職等機要一事；高虹安回應，相關揣測沒有根據，因一些職缺要等和市府交接後才會知道。中央社記者魯鋼駿攝 111年12月9日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市長當選人高虹安今天接受媒體聯訪表示，外傳她的助理將任竹市府9職等機要，是沒有根據的揣測，因一些職缺要等和市府交接後才會知道。

高虹安今天獲頒新竹市長當選證書，她表示，接下當選證書有種「選舉告一段落」的感覺，目前正和新竹市政府進行相關交接程序，上任後衝刺市政、全力以赴。

高虹安接受媒體聯訪時被問到，外傳助理輔選有功，將任竹市府9職等機要。她回應，相關揣測沒有根據，在與市府交接後才會知道有哪些機要、約聘僱職缺及職等。

高虹安說，她和助理逐一面談時，是先確認助理未來的規劃與意願，包含是否需要轉介紹工作，有些助理因認為工作地點離家較遠或職涯規劃不同而無法加入市府；也有住在新竹的助理有意願回鄉服務，但並未提到聘用細節。

針對外界關心的竹市府小內閣人選，高虹安說，不知為何很多媒體在替她找尋副市長，甚至有一些未徵詢過的對象，卻在網路上傳的沸沸揚揚，她說，目前正積極徵詢多名人選，明確後再向外界公佈。

外傳前辦公室主任黃惠玟將轉污點證人。高虹安表示，有心人士為了政黨或政治目的，企圖帶風向或影響社會輿論，甚至對司法偵辦程序有所干擾，她希望能適可而止，不要再針對檢調偵查的內容去做渲染或是影射。

有關媒體人周玉蔻日前在臉書（Facebook）發文說「似乎高虹安失去立委保護傘後，到宣誓就職新竹市長之前，就會被收押禁見。」高虹安回應，周玉蔻的話聽聽就好，這種言論大可不必。

至於外界關心高虹安何時辭立委？她說，目前在立法院預算會期，她送了相當多的預算案到委員會，會盡快完成相關交接程序，一定會在就任市長之前辭立委。（編輯：李錫璋）1111209