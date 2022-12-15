檢調搜索高虹安辦公室 民眾黨團：尊重司法調查

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台灣民眾黨新竹市長當選人高虹安被控涉嫌詐領助理費案，檢調人員15日上午赴高虹安國會辦公室搜索，約11時42分離開，並帶走高虹安國會辦公室主任陳奐宇及一箱資料。中央社記者吳家昇攝 111年12月15日

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（中央社記者郭建伸台北15日電）台灣民眾黨新竹市長當選人高虹安擔任立委期間被控涉嫌詐領助理費案，檢調人員今天上午赴高虹安國會辦公室展開搜索。民眾黨團總召邱臣遠受訪表示，黨團尊重司法調查獨立性跟檢調職權，靜待司法調查還原最後事實。

檢調人員今天上午9時30分左右，抵達高虹安位於中興大樓10樓的國會辦公室，約有6、7名檢調人員入內搜索，搜索時間長達2小時，直到上午11時42分左右離開，並帶走國會辦公室主任陳奐宇及一箱資料。

對於檢調今天到國會辦公室搜索，邱臣遠受訪表示，高虹安的案子已進入司法程序，民眾黨團尊重司法調查獨立性跟檢調職權，秉持偵查不公開原則，靜待司法還原最後事實。

媒體詢問，最近是否與高虹安聯繫。邱臣遠表示，他們沒有討論這個案子，近期跟高虹安互動都是針對預算和法案等工作上討論。

媒體詢問，檢調在高虹安就任新竹市長前大動作搜索，是否衝擊民眾黨。邱臣遠表示，檢調辦案有其程序和獨立性，民眾黨團予以尊重，不需過度渲染和捕風捉影。（編輯：蘇志宗）1111215