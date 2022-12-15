涉詐助理費案 高虹安及男友李忠庭到北機站偵訊

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台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，15日指揮調查局北機站兵分多路搜索，並約談案件相關人員。疑為高虹安男友李忠庭的男子進入北機站偵訊。檢調不願證實身分。（民眾提供）中央社記者蕭博文傳真 111年12月15日

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（中央社記者林長順、蕭博文台北15日電）台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，今天指揮調查局北機站赴立法院等地調取資料，並約談高虹安及男友李忠庭，2人先後進入北機站偵訊，但北檢不予證實。

台北地檢署指揮調查局北部地區機動工作站偵辦高虹安案，日前約談高虹安立委辦公室黃姓前主任等人，並向立法院調取高虹安辦公室助理薪資清冊等資料，蒐證行動持續中。

據了解，檢調今天一早兵分多路前往包括立法院等多處調取相關事證，行動持續中；高虹安、李忠庭上午也陸續進入北機站接受詢問，但北檢對此均不予證實及評論。

調查局、北檢分別接獲民眾檢舉，指立委高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為「公積金」，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。北檢分案由檢肅黑金專組檢察官偵辦中。（編輯：屈享平）1111215